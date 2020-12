La UE y el Reino Unido prolongan las negociaciones para intentar salvar el Brexit ‘in extremis’

Todo el tiempo transcurrido desde que el Reino Unido abandonara oficialmente la Unión Europea (UE) el pasado 31 de enero no ha servido para que ambas partes alcancen un acuerdo que clarifique cuál será su relación a partir del próximo 1ro de enero, momento en el que empieza la fase post-Brexit tras este infructuoso periodo de transición.

Por eso, para tratar de evitar una ruptura sin acuerdo –que todos los pronósticos consideran perjudicial tanto para británicos como para europeos– Bruselas y Londres han acordado seguir negociando en los próximos días, con la débil esperanza de resolver en este último tramo las discrepancias que han bloqueado el entendimiento durante 11 meses.

Así lo ha anunció este domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras mantener con el primer ministro británico, Boris Johnson, lo que describió como «una llamada telefónica útil y constructiva».

We had a useful call with @BorisJohnson this morning.

We agreed that talks will continue.https://t.co/rZpN4PmS1i

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 13, 2020