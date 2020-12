La UE y el Reino Unido alcanzan un acuerdo comercial ‘in extremis’ sobre el Brexit

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) han alcanzado un acuerdo histórico, tan solo a siete días de que se cumpliera el plazo máximo fijado. Así lo ha anunciado este jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Von der Leyen ha afirmado que «valió la pena luchar por este trato» y ha calificado el acuerdo logrado de «justo y equilibrado». Además, ha sostenido que protegerá los intereses de la UE, garantizará la competencia leal y proporcionará previsibilidad a las comunidades pesqueras del bloque.

It was worth fighting for this deal.

We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.

Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020