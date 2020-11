La tormenta tropical Iota amenaza con convertirse en un «grave y peligroso» huracán categoría 4 mientras se acerca a Centroamérica

La tormenta tropical Iota podría convertirse en huracán categoría 4 (de un máximo de 5) a medida que se acerca a Centroamérica y amenaza con tocar tierra en la noche de este lunes, ha informado el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

«Iota se ha convertido rápidamente en un huracán grave y peligroso. Se espera que traiga vientos potencialmente catastróficos, marejadas ciclónicas potencialmente mortales y efectos de lluvia extrema a Centroamérica», comunicó el NHC.

Today is your last guaranteed day to prepare for #Hurricane #Iota since tropical-storm conditions are likely to start by Monday morning on the coasts of Honduras and Nicaragua. This is an extremely dangerous situation with Iota expected to be category 4 at landfall! pic.twitter.com/AdEgFwk9GG

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 15, 2020