Facebook anuncia restricciones para ver y compartir noticias en Australia

Mediante esta medida, la red social respondió a una ley propuesta por el gobierno australiano que tiene como objetivo obligar a gigantes tecnológicos como Facebook y Google a pagar por contenidos noticiosos.

Facebook anunció el miércoles que responderá a la presión regulatoria del gobierno local para restringir la navegación y el intercambio de noticias en Australia, lo que requerirá que las empresas de tecnología compartan los ingresos con los medios.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes de Australia el martes y se cree que será aprobado por el Senado. El proyecto de ley también afecta a Google, que el mes pasado amenazó con salir del país de forma permanente.

William Easton, director gerente de Facebook Australia y Nueva Zelanda, escribió en un blog: «La ley propuesta malinterpreta fundamentalmente la relación entre nuestra plataforma y los medios que utilizan la plataforma para compartir contenido de noticias». Añadió: «Esto nos pone en un dilema difícil: tratar de cumplir con leyes que ignoran la realidad de esta relación o dejar de permitir contenido de noticias en nuestro servicio australiano. Elegimos este último con el corazón triste».

Easton continuó diciendo que los cambios de política de Facebook afectarán a los usuarios y a los medios australianos. El alto funcionario de la red social enumeró en su publicación de blog qué categorías se verán afectadas por las nuevas restricciones y cómo se verán afectadas.

A partir de ahora, los medios australianos tendrán prohibido compartir o publicar contenido en sus páginas de Facebook. Sin embargo, el administrador aún puede acceder a otras funciones, como ver estadísticas de la página. Los medios de comunicación internacionales podrán publicar noticias con normalidad, pero los usuarios australianos no podrán ver ni compartir sus publicaciones. Los usuarios australianos de Facebook no podrán ver ni compartir publicaciones en medios australianos o internacionales. Al mismo tiempo, los usuarios internacionales no podrán acceder al contenido de la página Australian News. Aunque Google respondió rápidamente a la próxima legislación y amenazó con prohibir a los usuarios de Internet australianos usar su motor de búsqueda el 22 de enero, aún no ha publicado o anunciado medidas similares a Facebook en Australia.