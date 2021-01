Demócratas de la Cámara de Representantes están dispuestos a «avanzar» hacia la destitución de Trump

Los demócratas de la Cámara de Representantes de EE.UU. están listos para «seguir adelante» la semana que viene con los procedimientos de juicio político contra el presidente saliente, Donald Trump. Así lo afirmó este viernes en declaraciones a CNN la portavoz asistente de la cámara baja del Congreso, Katherine Clark.

Si el vicepresidente Mike Pence y el Gabinete no invocan la 25.ª Enmienda de la Constitución para destituir a Trump de su cargo, los legisladores demócratas «seguirán adelante» con el juicio político, advertió la política estadounidense.

«Donald Trump tiene que ser destituido de su cargo. Y vamos a proceder con todas las herramientas que tenemos para asegurarnos de que eso suceda para proteger nuestra democracia», afirmó.

Según Clark, la votación sobre el inicio del juicio político contra el mandatario está previsto para «mediados de la próxima semana».

“Donald Trump needs to be removed from office. And we are going to proceed with every tool that we have to make sure that that happens to protect our democracy,” Rep. Katherine Clark says as House Democrats eye quick impeachment vote if Pence won’t remove Trump from office pic.twitter.com/d1TxmTXLAt

— New Day (@NewDay) January 8, 2021