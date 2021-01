COVID-19 en el mundo: EEUU supera los 20 millones de contagios

Estados Unidos superó los 20.000.000 de contagios confirmados y las 356.000 muertes por coronavirus en el primer día del 2021.

De acuerdo al balance diario de la Universidad Johns Hopkins en las últimas 24 horas se registraron 160.308 contagios y 2.271 muertes vinculadas a la COVID-19.

Our daily update is published. States reported 1.2 million tests, 173k cases, 125,057 people hospitalized, and 2,534 COVID-19 deaths. More than 20 states did not provide complete data today. pic.twitter.com/g3YeUuFb1B

— The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) January 2, 2021