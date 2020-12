Captan el momento exacto de la explosión en Nashville (+Video)

En las redes sociales ha aparecido un video con el momento exacto de la explosión que sacudió la ciudad de Nashville (Tennessee, EE.UU.) el día de Navidad. El video de baja calidad fue publicado en TikTok y muestra la pantalla de otro móvil en la que se ve la grabación, aparentemente de una cámara de vigilancia.

I have soo many questions if this Nashville explosion view is legit. 👀 pic.twitter.com/47dKwb5iAe

— CIA-Simulation Warlord 🇺🇸🦈🇺🇸 (@zerosum24) December 25, 2020

La detonación del vehículo aparcado en el centro de la ciudad dejó tres heridos e interrumpió las telecomunciaciones, paralizando los vuelos del aeropuerto de Nashville. Fue una casa rodante Ford de color blanco. La Policía local calificó la explosión como un «acto intencional» y está investigando los hechos junto con el FBI, mientras el alcalde John Cooper declaró que fue un «ataque» contra la comunidad con la intención de «crear el caos y miedo en esta temporada de paz y esperanza». Inicialmente los policías acudieron al lugar por reportes de disparos, cuando observaron que la casa rodante emitía una grabación con un aviso de que una bomba estallaría en 15 minutos. Los agentes evacuaron los edificios contiguos y llamaron a la unidad antiexplosivos. El vehículo estalló poco después.