Military Police at camp X-Ray on the Naval Base at Guantanamo Bay, Cuba, bring a detainee to an interrogation room, February 6, 2002. REUTERS/Marc Serota

Biden tiene la intención de cerrar la Base Naval de Guantánamo antes de terminar su mandato La administración del presidente estadounidense, Joe Biden, pretende cerrar la cárcel norteamericana en la base naval de Guantánamo, en el oriente de Cuba, antes del fin de su mandato, afirmó hoy una fuente oficial. De acuerdo con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, el actual gobierno, que comenzó el pasado 20 de enero y debe terminar en 2025, tiene esa intención. Psaki agregó en conferencia de prensa que aún la administración del mandatario demócrata debe ocupar puestos clave en varias agencias federales para avanzar en dicho propósito. Estados Unidos inauguró a inicios de 2002 ese centro de internamiento para sospechosos de terrorismo en el referido enclave militar, que está en territorio cubano contra la voluntad del gobierno y el pueblo de la isla caribeña. La penitenciaría, con unos 780 reos en sus comienzos, generó indignación mundial por las torturas y mutilaciones que allí ocurrieron y representó un símbolo del exceso de Washington en la respuesta al terrorismo. Sin embargo, la atención sobre el tema desapareció en gran medida del interés de la opinión pública después de que Barack Obama, ocupante de la Casa Blanca de 2009 a 2017, no pudo cerrar la cárcel, aún con 40 presos. Obama, quien tuvo a Biden como vicepresidente durante sus dos mandatos, prometió desde la llegada al cargo eliminar la prisión, pero le fue imposible debido a la actitud contraria de congresistas republicanos y de políticos conservadores norteamericanos. Según la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horne, se está realizando un proceso en esa entidad para evaluar el estado actual de lo heredado por la administración de Biden del gobierno previo de Donald Trump, en línea con el objetivo más amplio de cerrar la cárcel. Citada por medios de prensa, Horne precisó que el Consejo de Seguridad Nacional trabajará de forma estrecha con los departamentos de Defensa, Estado y Justicia para lograr progresos en dicho objetivo, y también mantendrá consultas estrechas con el Congreso. Hace un mes, ocho relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, pidieron el cierre de la base naval de Guantánamo. Ese es un lugar de arbitrariedades y abusos, y debería haberse clausurado hace mucho tiempo, afirmaron en una declaración. (Con información de Prensa Latina)

