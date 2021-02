Nuevos horarios de prestación de servicios en las sucursales de Bandec

El Consejo de Defensa Provincial, de conjunto con la Dirección Provincial del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Matanzas decidieron establecer nuevos horarios de prestación de servicios en sus sucursales bancarias a partir de hoy 2 de febrero.

De acuerdo con estas medidas se mantiene el servicio al público de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., para las sucursales de los municipios de Matanzas, Cárdenas y Varadero.

En el caso de las restantes sucursales se restablece el horario normal, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

El último día laborable del mes, la apertura será de 8:00 a.m. a 12:00 p.m en todas las sucursales.La prestación de servicios siempre será extremando las medidas higiénico-sanitarias necesarias para evitar el contagio y propagación de la COVID -19.