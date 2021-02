Mirar para ver y oír para escuchar en tiempos de la COVID-19

Mirar es mucho más que ver. Vemos al pasar. Miramos cuando algo nos llama la atención. Oímos sin ton ni son. Escuchamos cuando la intención es entender. Estos verbos de connotaciones variables adquieren singular relieve comunicacional en tiempos de la Covid 19.

Al cruzar en ómnibus frente al mercado playero La Sirenita, a través de la ventanilla se observa una concentración de personas, sin orden. Desde el vehículo, algunas parecen gesticular con enfado; otras reclamar espacio y preferencia. La mayoría permanece quieta, junta, como rebaño gregario, aspirando, sin saberlo a un contagio indeseado.

Ya en el área, el observador se dispone a mirar para ver, y oír con intención de escuchar. Entre los gregarios se distinguen numerosos ancianos, de edades inciertas, quizás entre 60 y 80 años. Algunos, algunos blandiendo sus bastones, reclaman preferencias de impedidos…Otros los critican “¿Cómo pueden hacer cola y cargar jabas sin son impedidos?” “El carné de minusválido, sordo o débil visual es para las actividades de las organizaciones, no para exigir preferencias en una cola”, escucho la docta explicación de una señora alta, canosa, de espejuelos. Ella Intenta dictar una conferencia que se oye, pero pocos parecen escuchar.

Me entero que existen tres colas, por llamarlas de algún modo, porque en realidad son tres grupos de diferentes dimensiones.

El más pequeño está compuesto por personas que intentan comprar pollo, según los períodos establecidos por el llamado QR, especie de pasaporte oficial del área donde reside el adquirente. No son muchos “porque la mayoría ya cogió el que le tocaba”, informa una entendida clienta, la última, y va” …detrás de la enfermera”.

Cuento los que tengo delante, unos 15 clientes. A los 10 minutos me percato que la cantidad creció ahora son alrededor de 25. Indago. “Ellos había marcado antes y llegaron ahora”, informa… la enfermera.

La otra cola mayor, devenida concentración sin distancia aconsejable para evadir contagios, está formado por más de 300 personas, cuya intención es comprar huevos, “no normados por el “QR”, en las cantidades que te oferten” me explica una habitual y entendida clienta.

El camión con los huevos acaba de llegar al establecimiento. La expectativa es mirar para tratar de ver cuantas bandejas transporta. Cuando se abren las puertas traseras del vehículo, la realidad permite observar: Será insuficiente para satisfacer la alta demanda multiplicada por los que aguardan. Una empleada intenta llamar la atención y poner orden. Pero no hay “numeritos” para organizar la cola. Entonces se procede a la iniciativa: la empleada, con un marcador, escribe un número en la palma de la mano de los aspirantes al huevo, siguiendo el orden que han establecido los propios clientes potenciales.

Me acerco discretamente y escucho voces: “Aquella, la del pañuelito rojo, no se pierde una; ella quiere los huevos para revenderlos…”; “Manolo, el pobre, compra los huevos para su cafetería…” “Yo no, lo mío es consumo familiar”, afirma una mujer gruesa con aire de cocinera experta…

La tercera cola en realidad no es tal. Se forma con las personas que desean entrar y recorrer el establecimiento para “ver lo que hay, y comprar sin molotera”, escucho al pasar. Algunos preguntan tímidamente al portero, quien, gentilmente, les cede el paso, ante las miradas recelosas de varios de los que desde las otras colas observan. Desconfían. “¿Será que vienen de turistas o intentarán “colarse” en el pollo o los huevos?”, lo más demandando por el momento de lo que oferta el establecimiento.

En ese ambiente se escuchan voces que llaman a la cordura y el distanciamiento social.

Pero, aunque muchos oyen, en realidad son pocos los que escuchan, desanimados ante la indiferencia analfabeta de quienes desafían las distancias. Eso sí, pocos se deshacen de las mascarillas que cubren boca y nariz. “Es que están poniendo multas de dos mil y tres mil pesos”, comenta una anciana. Pero no diviso, por más que intento ver, a algún agente del orden con intención de hacer cumplir las ordenanzas sanitarias. No digo que no haya alguno en la “concentración de los aspirantes al huevo”, pero, si está, por más que miro, no logro verlo.

Finalmente me corresponde entrar al establecimiento para adquirir el pollo “que me toca”. Paso la prueba del escáner de mi QR, –el mismo que se me había extraviado pero que felizmente reapareció en una tarima agropecuaria—Me entregan mis muslitos de pollo: “89 pesos con 10 centavos”, me informa la ágil cajera. Le pago con un billete de 100 pesos, y, ¡Oh Macondo garciamarquiano! Ella me devuelve un puñado de monedas de cinco centavos. La miro para verla de cerca. Me regresa la mirada sonriente. Y en pago a la sonrisa le obsequio las monedas, y me alejo, presuroso, en busca de una guagua que me lleve al más allá de los molotes, preocupado por algún posible contagio, recordando al doctor Durán y sus didácticas explicaciones matutinas sobre los riesgos, las variables causas de contraer la enfermedad y, aunque no suele reiterarse la de las colas recurrentes, derivadas del desabastecimiento crónico, me convenzo de que las colas, las concentraciones inspiradas en la necesidad de adquirir lo necesario, constituyen una de las principales causas del contagio indeseado, por ende, también de las muertes. El riesgo mayor en estas consecuencias, pertenece, sobre todo, a los que oyen, pero no escuchan, y a los que miran, pero no ven. (Imágenes tomadas de Internet).