Instan en Matanzas a aplicar con mayor intencionalidad pruebas de COVID-19

Mejorar la intencionalidad en la realización de pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (el conocido PCR, por sus siglas en inglés) constituye prioridad con el fin de identificar casos positivos de COVID-19, según trascendió en sesión del Consejo de Defensa Provincial (CDP) en esta ciudad.

Fernando Acebo Figueroa, director de la Unidad Provincial de Higiene y Epidemiología, explicó que la correcta identificación de posibles focos de COVID-19 resulta vital en el propósito de encontrar cifras reales de positividad en los exámenes.

En ocasiones encontramos casos de coronavirus y en la búsqueda de sospechosos realizamos los PCR a aquellos que no necesariamente son contactos de positivos o tienen un nivel posible de contagio menor, por ello la importancia de una correcta encuesta epidemiológica.

Niños y adultos mayores se identifican como sectores de la población priorizados dado su vulnerabilidad ante la enfermedad y la realización de pruebas a pacientes con infección respiratoria aguda (IRA) mediante los test de antígenos contribuyen al enfrentamiento del coronavirus en el territorio, dijo.

Acebo Figueroa agregó que a diferencia del criterio popular, el PCR no inmuniza, lo que significa que si en un momento determinado la persona no tiene el virus ello no lo exime de contraerlo.

Mario Sabines Lorenzo, vicepresidente del CDP, insistió que la provincia mantiene un nivel de identificación de contactos de positivos por debajo de los parámetros del país y recalcó la suma importancia de las pesquisas activas para revertir dicha situación.

Sabines Lorenzo puntualizó que municipios como Jagüey Grande, Jovellanos, Colón, Cárdenas y Matanzas se encuentran con las tasas de incidencia de positividad más elevadas de la provincia y tienen por tanto que incrementar la aplicación de medidas con el objetivo de disminuir la propagación del virus para ganar terreno en la lucha contra la pandemia en Matanzas.

