Informa Bandec nuevos horarios de prestación de servicios

En correspondencia con el proceso de Ordenamiento Monetario, el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Matanzas ha dispuesto un conjunto de medidas de paulatina aplicación, en función de garantizar sus servicios.

Todas las sucursales bancarias de la provincia prestarán servicios de lunes a sábado en el horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. El último día de operaciones bancarias de 2020 será el 29 de diciembre hasta las 7:00 p.m. A partir de ese momento estarán cerradas todas las sucursales bancarias. El miércoles 30 y el jueves 31 de diciembre no se abrirán las sucursales al público. La Banca Electrónica funcionará hasta las 6:00 p.m. del miércoles 30 y se reanudará a las 00:00 horas del 1ro de enero de 2021. Asimismo, se informa que el pago a los jubilados y pensionados de la Seguridad Social se iniciará desde el 17 de diciembre, según el calendario vigente. Los que cobran en las sucursales bancarias a través de la nómina electrónica, tendrán una atención priorizada, en los horarios comprendidos entre las 8:00 a.m. y hasta las 11:00 a.m.

Para atender de forma oportuna las dudas, sugerencias o inquietudes de la población, se habilitaron diferentes canales de comunicación. Además, se creó un Centro de Llamadas que funcionará de lunes a sábado de 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

La dirección de Bandec en Matanzas exhorta a los clientes y a la población en general a mantenerse informados a partir de los anuncios emitidos por los canales institucionales y medios de prensa, sobre los aspectos relacionados con sus productos y servicios.