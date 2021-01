Autoridades sanitarias en Matanzas exigen pesquisas confiables

Un total de 48 muestras positivas a la COVID-19 reportó este lunes el Laboratorio de Biología Molecular de la provincia de Matanzas. Los casos, autóctonos en su totalidad, se hallan dispersos en gran parte del territorio, pero son los municipios de Matanzas y Cárdenas los que poseen las cifras más altas.

Los pacientes confirmados se encontraban aislados en hospitales, centros de aislamiento o en sus domicilios, un dato que expresa la eficiencia en la reducción de cadenas de contagios. No obstante, persisten errores en las pesquisas. Algunas de estas indagaciones no detectan a sospechosos con prontitud y no se realizan al total de las poblaciones vulnerables.

Pesquisas con intención…

En la más reciente sesión del Consejo de Defensa en la provincia analizaron también la importancia de investigar exhaustivamente a los enfermos para identificar a sus contactos directos e indirectos.

El director del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología en Matanzas, doctor Fernando Acebo Figueroa explicó que, como promedio, los enfermos tienen vínculos directos con cinco personas, quienes por su riesgo epidemiológico se consideran sospechosos. Las autoridades sanitarias en las diferentes demarcaciones deben identificarlos y aplicar oportunamente las normas establecidas.

Acebo Figueroa expresó que para asegurar los resultados de los PCR, la extracción de la muestra y su estudio deben ser procesos inmediatos. Los consultorios y áreas de salud tienen el compromiso de informar el resultado de tales exámenes, aunque sean negativos.

El especialista destacó además las bondades de los test rápidos, herramientas muy efectivas para descartar el nuevo coronavirus en pacientes con síntomas respiratorios.

Vacunas contra la indolencia

El presidente del órgano de mando, Liván Izquierdo Alonso, comentó que la vacuna más efectiva es el cumplimiento de las normas sanitarias para frenar el letal virus.

Por su parte, el grupo de inspección sanitaria señaló varias irregularidades en el Policlínico Carlos Verdugo Martínez, de la urbe yumurina. El área de salud correspondiente resulta una de las más afectadas por la enfermedad en la provincia, sin embargo las autoridades detectaron la violación de varios protocolos de salud y la inexistencia de evidencia documental sobre las pesquisas.

El vicepresidente del Consejo de Defensa provincial Mario Sabines Lorenzo subrayó que los comportamientos negativos deben neutralizarse con un control riguroso y medidas efectivas.