Aprueban nuevas medidas en Matanzas para frenar la COVID-19

Uso obligatorio del nasobuco

Se limita el ocio en las calles. Solo se permitirán en estas a quienes estén haciendo alguna actividad.

Se aislarán en centros de aislamientos a todos los sospechosos.

Igualmente los que salgan sospechosos por cuerpos de guardia, pesquisas, etc, serán aislados.

No se detendrá la economía ni el curso escolar, redoblando las medidas y la exigencia en estos centros.

Los hoteles operarán al 60%, excepto en las instalaciones más chicas, donde será menor el aforo.

Los centros nocturnos en Varadero trabajarán al 50%, en tanto los restaurantes en la ciudad lo harán hasta las 8:00 pm.

La provincia no está cerrada ni cerrará, pero no se permitirá que ningún transporte estatal salga de la provincia.

La transportación interprovincial Habana- Matanzas será hasta el día 12 de enero, después será suspendida.

Se va a mantener un transporte mínimo urbano, solo para quienes vayan a trabajar, en la mañana y en la tarde, y funcionará a un 50% de su capacidad.

Se suspenden las visitas a hospitales

Se retoma el comercio a distancia, el servicio de mensajería y el comercio electrónico.

Se acercarán todos los servicios a los barrios para evitar que la población se acerque a los servicios.

El Ministerio de Comercio Interior debe garantizar el cloro para la población y las instituciones.

Existirán vendedores a domicilio en todos los servicios

El SAF llevará sus alimentos hasta la casa.

Los adultos mayores deben de permanecer en sus casas.

No abrirán bares, centros nocturnos, cabarets o discotecas. En su lugar los que tengan condiciones venderán comidas por el día.

Las actividades culturales se reducen al 30%

Debe existir cloro en todos los comercios.

Se aplicarán pesquisas en todas las terminales, donde habrá transporte para llevar a los sospechosos hacia los centros de aislamiento.

Se revisa el transporte intermunicipal.

Solo se realizarán Intervenciones quirúrgicas de urgencias o imprescindibles.

Se cierran al público gimnasios, playas y piscinas.

Se estudia la posibilidad de dejar internos en las escuelas a los estudiantes de municipios, y en los de Matanzas aplicar una pesquisa de rigor diaria.

Cada escuela interna debe contar con un médico y no puede faltar el agua.

Todos los municipios deben contar con un centro para sospechosos

El trabajador no estatal podrá vender también en mostrador o a domicilio.

Los contactos de los casos confirmados deberán permanecer al interior de la vivienda, el incumplimiento de esta medida será tratada como un delito.

Volverán a realizarse las desinfecciones de las calles y principales avenidas.

Se suspenden todas las ceremonias religiosas

Se sacarán carros con altoparlantes a las calles para darle información al pueblo y a quienes estén en las calles.

Se estudia alargar los pases para los estudiantes internos, alargando la estancia en las becas.

Se incrementarán las medidas administrativas, jurídicas y penales a quienes violen lo establecido por el Consejo de Defensa, incluyendo a los responsables de no hacer cumplir en sus instituciones las medidas

Se procesarán por propagación de epidemias y otros conexos en el Código Penal a quienes no cumplan con sus obligaciones o violen las medidas higiénico-sanitarias.

Se activan los Consejos de Defensa Municipales en el territorio, con todos sus grupos y subgrupos.

A partir de las 8:00pm no se puede estar en las calles sin justificación, medida que se adopta para proteger a las familias matanceras.

Los extranjeros que se encuentran en casas particulares deben mantener un control estricto.

El Turismo dará un parte diario de las incidencias y se extremarán las medidas.

(Tomado de Girón)