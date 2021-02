La magia en las manos de Adán Rodríguez Falcón

Por azares de la vida o porque el mundo es un pañuelo como reza el refrán, finalmente coincidí un día con Adán Rodríguez Falcón en la presentación de una de sus piezas en el Museo de Esculturas en Madera de la Dramaturgia Cubana en la casa de la Memoria Escénica de la ciudad de los puentes.

Mucho había escuchado de su carrera artística y de la magia de sus manos. Mi abuela materna decía que tenía un primo que trabajaba en un teatro en Matanzas; pero hasta hace poco no le había puesto cara al primo lejano y coterráneo que también fuera compañero de estudios de mi padre.

“¿Por qué Adán decide ser artista? Bueno la verdad es que exactamente no sabría decirte ni porqué. Nací en pleno campo, en una finca cercana a lo que es ahora el Consejo Popular Triunvirato. Mi abuelo era una especie de carpintero de palo redondo, así le decían a los que se dedicaban a hacer arados, yugos, casas de tabla de palma y ese tipo de carpintería. Él siempre me llevaba cuando iba a realizar los trabajos. De hecho tendría quizás 7 o 8 años cuando aprendí a cuadrar un tronco, de ahí proviene quizás ese interés mío por trabajar la madera. De hecho siempre utilicé ese material en muchos de los diseños cuando trabajé en el teatro.

“Mi abuelo y mi papá me enseñaron a hacer algunos juguetes con madera y todo eso se me fue quedando por ahí me entró un poco la venita de la creación.

Ya en la escuela primaria me integré al círculo de interés de pintura y también pertenecía al equipo de baloncesto por lo que le decía a mi madre: seré artista o deportista. Como regalo de cumpleaños le pedí a mi mamá que me trajera a las pruebas de aptitud en la modalidad de pintura. Aprobé y comencé el nivel elemental. En la Escuela Nacional de Arte estuve 4 años hasta que me gradué y pasé en la Formadora de Maestros de Colón el servicio social”.

Adán Rodríguez Falcón desarrolló gran parte de su carrera en el Teatro el Mirón Cubano.

“En el año 1992 comencé en el teatro El Mirón Cubano como diseñador. Apenas tenía idea de los que encerraba una escenografía como tal y mucho menos el teatro. Ahí empecé a dar los primeros pasitos con Alvio Paz que fue en este caso quien me enseñó todo lo que ahora domino sobre las artes escénicas. Los primeros espectáculos en los que participé eran en la calle. En el que me estrené se llamaba Pasos callejeros. Fui aprendiendo poco a poco todo ese lenguaje y fui incorporándolo a la escenografía y la confección de los vestuarios. Los muñecos eran gigantescos y en un principio me costaba mucho trabajo.

Con el tiempo traté de impregnarle mi propio estilo y estética que se convirtió en un sello del Mirón en esos años. Diseñaba y actuaba, pues los mismos vestuarios que yo preparaba los probaba en escena y le mostraba a los actores cómo manejarlo de una manera más fácil. El Mirón en mi carrera me aportó mucho”.

Este matancero se ha probado como director artístico de los espectáculos “Pasatiempo” y “Maternidad”. Cuenta entre otros con el galardón Rubén Vigón otorgado por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.

Sus manos esculpieron las más de 15 piezas del museo Museo de Esculturas en Madrea de la Dramaturgia Cubana radicado en la Casa de la Memoria Escénica.

“En el año 2016 comencé a trabajar en la Casa dela Memoria Escénica. Tenía interés de explorar en las esculturas en madera y eso vino como anillo al dedo pues Ulises Rodríguez Febles tenía la intención de crear una especie de museo sobre la dramaturgia. Así es como surge el Museo de esculturas en madera de la dramaturgia cubana. Las primeras dos obras fueron «El Quijote» y «Si vas a comer espera por Vigilio».

“Utilizo específicamente la madera porque es un material sugerente. Resulta más fácil para trabajarlo y quizás también por las experiencias que había tenido con mi abuelo cuando niño. Sentía el deseo y la necesidad de probarme en esa nueva faceta como escultor.

“Ahora mismo trabajo en una nueva pieza de Gerardo Fulleda, Premio nacional de Teatro con una obra que se titula Ruandy, la historia de un niño esclavo. La casa de la Memoria Escénica resulta el espacio para exponer mi trabajo y es un privilegio que allí perdure mi obra”.

En una simbiosis rara se mezcla Adán con la madera para darle forma y vida, una manera muy particular de hacer, como él mismo expresa, un viaje a sus raíces con cada pieza.