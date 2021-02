Fara Madrigal: la Maravilla de mi vida

Farita me recibe en una tarde lluviosa de febrero en su pequeña terraza, donde cada detalle cuenta una historia. Nos acomodamos en un sofá de mimbre mientras me parece increíble que esté conversando con quien fuera la payasita de mi infancia.

40 años transcurrieron desde la primera vez que Carmen Fara Rodríguez Madrigal estuvo en un escenario, pero desde niña se sabía artista.

“Actuar es una aptitud con la cual se nace, siempre actué desde niña. Así comencé en la escuela Primaria a hacer matutinos y en la Secundaria me vinculé a los grupos de artistas aficionados. Al Preuniversitario donde estudiaba llegó una captación para el instituto superior de arte que no existía todavía, era para la escuela de arte; pero fui la primera en ir a apuntarme”.

Fara Madrigal, espirituana de nacimiento, llegó a la Atenas de Cuba con 24 años junto a otros actores de la primera graduación de la Universidad de las Artes para formar el Conjunto Dramático de Matanzas.“Como éramos el primer grupo de graduados del Instituto Superior de Arte teníamos la misión de desarrollar la temática cubana y Latinoamericana desde donde estuviéramos y por eso pedimos, como la mayoría era de aquí de Matanzas, venir a trabajar para acá. Así nació el Conjunto Dramático de Matanzas, que más tarde se convertiría en Teatro El Mirón Cubano”.

Durante diez años desarrolló su vida artística en ese colectivo.

“En esa agrupación hice mis primeras giras por toda Cuba, nos insertamos en el movimiento de teatro nacional, ganamos los primeros premios como egresados y fuimos por aquel entonces como nos decían la inyección de sangre joven y eso me enorgulleció mucho”.

En el año 1991 incursionó en la radio. Un tiempo después junto a su compañero de vida Jesús del Castillo, Chuchi, fundó el teatro tentempié donde dio vida a la Payasita Maravilla.

«Un 15 de febrero de 1995 estreno Maravilla Contincontando con los títeres que me hizo Chuchi y me los pintó Francisco Cobo. Este personaje es el pretexto para una pasión que yo tenía desde niña: contar cuentos. Maravilla es una payasita tramoyista que hace feliz contando historias con títeres”.

Farita cuenta con varios galardones por su trayectoria artística pero el que más disfruta es la sonrisa de los niños.

«Me fui motivando con cada beso y abrazo de los niños, me sentía tan feliz que cada día inventaba algo nuevo. Me sentía no, me siento, ese es el motivo por el cual Maravilla no se aparta de mí, es como si yo fuera ella y ella fuera yo. maravilla es Fara niña, Fara haciendo feliz».

Ella rememora con nostalgia sus primeros personajes; pero admite que el que más ha marcado su vida resulta Maravilla.

«Yo me he enamorado de todos mis peonajes; pero hay uno que es el que llevo en mi corazón porque cada día vive, y ese personaje es Maravilla, porque fue hecho con mucho amor».

La actriz espirituana, hija adoptiva de Matanzas, se apasiona mientras habla de las razones que la llevaron a asentarse en la ciudad de los puentes y ríos.

«Por amor yo me quedé en esta ciudad, solo había venido a hacer el servicio social, y aunque no me lo crean el mismo día que decidí irme conocí a Jesús. -Fara mira hacia arriba como buscando algo o a alguien, sus ojos se entristecen y se aclara la voz- Me enamoré de un hombre maravilloso que me convenció de que hay que luchar por lo que uno quiere. Chuchi está indisolublemente ligado a ami vida personal y artística».

Farita continúa creando y se sigue emocionando cada vez que se viste de Maravilla para regalar sonrisas y saberes a los más pequeños.

«Cuando estoy triste y hago Maravilla olvido las preocupaciones y me concentro solo en hacer feliz a los niños. Cuando veo sus sonrisas entonces me digo 26 años haciendo maravillas con Maravilla, cuentos, canciones, adivinanzas, trabalenguas….viva hasta que Dios quiera».