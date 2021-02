Mi tía: mi sol

La conocí una tarde de un julio muy caluroso allá por 1996. Desde las afueras del hospital le arengaba a mi madre que la miraba desde una ventana para que pujara fuerte. Mami a sus escasos 22 años estaba a punto de tener a su primera y única hija. Ella, cercana a los 30, ya había estado en la sala de parto en 3 ocasiones con repetidas aperturas de su abdomen.

Allí pasó los días sucesivos enseñando a su joven hermana a colocar culeros de gasa a una niña pequeñita de ojos azules.

Con el tiempo fue creciendo nuestro vínculo, pasaba las tardes en su casa, luego de que en su cama preparara con nailon y pañales un espacio para mi cuerpito diminuto.

Mi tía fue la mayor de los tres hijos del matrimonio que hace más de 60 años unió a los Fundora Rivero. Abuela quería nombrarla Leticia; pero su papá el día que fue a inscribirla la llamó Beatriz, vaya a saber por qué o por quién. No fue hasta algún tiempo después, que se percataron en casa de la equivocación, lo que no cambió el hecho de que todos la conozcan y llamen por Leticia.

Siempre la recuerdo esbelta, con la mirada segura y a la vez tierna que dejaban ver sus ojos verde claro. Me cuenta que le encantaban las sallas y los zapatos altos.

Siendo una joven de un pequeño batey pasó gran parte de su vida estudiantil becada en diferentes escuelas. Cuando fue el momento se decidió por el magisterio y a Guasasa, uno de los más intrincados asentamientos de la Ciénaga de Zapata fue enviada a cumplir su servicio social. Para ese entonces la mayor de sus hijas tenía 45 días de nacida.

Ella siempre ha sido una mujer fuerte y trabajadora. Para algunos tía tenía un carácter fuerte; pero quien no lo debe tener para imponer orden a aquellas bulliciosas tardes de juegos a los escondidos dentro de los escaparates. Era, yo, por aquel entonces la menor de seis primos, tres de ellas sus hijas.

Creo que mi pasión por la lectura nació de las visitas que hacía junto a ella a la biblioteca escolar donde trabajó. A sus conocimientos recurría mi madre si teníamos alguna duda con las tareas.

Para mí siempre había espacio en su regazo como una hija más. Ante las bromas propias entre primos, me exhortaba a crecerme ante aquellas chiquilladas que me sacaban las lágrimas, después de repartir castigos para los mayores por aprovecharse de mi corta edad.

Cuando ya nadie lo creía posible y como otra muestra de la mujer valiente que es, mi tía Leticia, tuvo su cuarta hija, una pequeña de rizos rubios.

He aprendido tanto de su empeño y fortaleza que ha sido tantísimas veces mi sol en los días grises. Ha secado los torrentes que salen de mis ojos cuando alguna pena me agobia y vuelvo allí a su regazo para tomar decisiones importantes. Es así como a pesar del asombro de muchos mi tíatía tiene no cuatro sino cinco hijas hembras.