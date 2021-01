Béisbol: Santiago e Industriales sonríen en apertura de cuartos de finales

Comenzaron las sorpresas en los cuartos de finales de la Serie Nacional de Béisbol 60 con los triunfos de Santiago de Cuba e Industriales sobre Las Tunas y Granma, respectivamente, dos de los últimos clasificados que logran imponerse a equipos que presentaron credenciales de favoritos para discutir el gallardete, sin dudas un recordatorio de que “los play off son otra cosa, otra cosa…”

El martes, en jornada inaugural de los topes tipo “burbuja”, las Avispas santiagueras salieron a picar y se llevaron el primero de los tres éxitos que necesitan para pasar a semifinales, al disponer de los favoritos Leñadores con score de 7 carreras por 4 en el estadio Cinco de Septiembre de Cienfuegos

Carlos Font, abridor por los santiagueros, tiró siete entradas en las que toleró tres anotaciones y se acreditó el éxito con la contribución en el cierre del supersónico Yunior Tur, quien en sus dos innings de actuación retiró por la vía del sueño a tres bateadores.

En el bando rival, el tunero Yudiel Rodríguez permitía cinco vueltas al carrusel en seis entradas y finalmente cargaba con el revés,

Los héroes de la jornada con el bate en movimiento fueron Edilse Silva, de 5-3, incluidos un doble y tres remolques, además de Adrián Labrada, de 3-2, incluido cuadrangular de dos carreras en el inning de la suerte para dar jaque mate beisbolero a los tuneros.

Once hombres dejados en circulación son muchas carreras potencialmente desperdiciadas, lo que le sucedió a los tuneros, quienes tuvieron una ofensiva discreta para su historial de esta temporada, solo 9 incogibles con Manuel Ávila y Andrés Quiala como los más destacados.

5 de Septiembre C H E

LTU 100 021 000 4 9 2

SCU 002 100 40x 7 13 1

G: C. Font (1-0). P: Y. Rodríguez (0-1). Js: Y. Tur (1) Jr: A. Labrada.

Leones rugen en el último tercio

En el estadio José Antonio Huelga, en horas de la tarde, los Leones de Guillermo Carmona rugieron fuerte y se llevaron el éxito con score cerrado de 5 carreras por 4 en diez innings sobre los favoritos Alazanes de Granma, que contaron con su estrella ofensiva, Alfredo Despaigne, en el tercer turno de bateo, desde donde compiló de 4-1 e impulsó dos carreras, pero se quedaron cortos ante la tenaz insistencia de los giraldillos, que no se dieron por vencidos y remontaron el marcador con anotaciones en las tres últimas entradas.

Con el marcador favorable a Granma 4-3 en el noveno, Alberto Calderón disparó un cuadrangular que enfrió el banco granmense, decretando la igualada y con ella la prolongación del partido.

En el décimo, Aroche cedió el primer out de roletazo al cuadro, Valdés disparó sencillo de roling al jardín derecho y Peñalver dejó caer un texas, llevando a Valdés a la antesala. Calderón conectó un roletazo al pitcher, bueno para doble play, pero la jugada fue lenta y, aunque forzaron en segunda, el bateador ancló safe en la inicial mientras el de tercera completaba la vuelta al carrusel que resultaría definitiva, para decidir el pleito. Alomá cedió el tercer out en fly al jardín derecho.

Andy Rodríguez, de relevo en la lomita azul, fue decisivo para maniatar a los rivales en las dos últimas entradas y obtener el triunfo. Por Industriales también destacaron a la ofensiva Jorge Luis Barcelán, de 2-1 con un par de impulsadas, y Stayler Hernández (5-3).

José Antonio Huelga C H E

IND 101 000 011 1 5 13 1

GRA 000 020 200 0 4 9 1

G: A. Rodríguez (1-0). P: C. Santana (0-1). Jr: A. Calderón

Calendario para el resto de enero

El calendario oficial marca para este miércoles 27 de enero el inicio de los topes entre Pinar del Río y Sancti Spíritus en el estadio 5 de Septiembre, desde la una de la tarde.

El jueves 28 chocarán Industriales vs. Granma en el José A. Huelga desde las 10 de la mañana y Las Tunas vs. Santiago de Cuba a partir de la una de la tarde en el estadio 5 de Septiembre.

El viernes 29 están programados los topes entre Pinar y Sancti Spíritus desde las 10 a.m., en el 5 de Septiembre, y Matanzas vs. Cienfuegos a partir de la una de la tarde en el estadio Huelga, partido que contará con la reaparición del zurdo Yoanni Yera en la lomita de los Cocodrilos.

El sábado 30 jugarán Santiago vs. las Tunas a las 10 a.m. en el 5 de Septiembre y Granma vs. Industriales a la 1 p.m. en el Huelga.

El domingo 31: Matanzas vs. Cienfuegos a las 10 a.m. en el Huelga, y Santis Spíritus vs. pinar del Río a la 1p.m. en el 5 de Septiembre. (TVY)(Con monitoreo de la televisión cubana)(2701/21).