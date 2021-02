Béisbol: Matanzas vs. Cienfuegos este viernes en cuartos de finales

—Yasmani Insua y Yoani Yera serán los abridores del primer partido ( Foto: Ricardo López Hevia, de Granma)

Después de mucho esperar, finalmente llegó el día para el enfrentamiento entre el campeón nacional Matanzas y Cienfuegos, que por vez primera aspira a ganar la corona del béisbol en Cuba, este este viernes, en cuartos de finales, desde la una de la tarde con transmisión de la televisión nacional.

En el estadio José Antonio Huelga, de Sancti Spíritus, Cocodrilos y Elefantes van en busca de un primer triunfo, de tres que necesitan para pasar a la semifinal de la Serie Nacional 60, donde aguardan Granma y Pinar del Río, vencedores en sus respectivos cotejos sobre Industriales y Sancti Spíritus.

El zurdo Yoanni Yera, por Matanzas, y derecho Yasmani Insua, por Cienfuegos, han sido anunciados para ocupar los respectivos montículos en la apertura del desafío.

Con un historial de 5 éxitos y 3 fracasos en la Serie Nacional 60, antes de dejar el equipo para cumplir contrato en México, Yera exhibe un favorable promedio de carreras limpias permitidas de 2,72 cada nueve entradas de actuación, mientras su rival de esta tarde acumula ocho sonrisas en 13 partidos, y su índice de carreras limpias es de 5,42, que lo pone potencialmente en desventaja.

Pero la historia durante la etapa clasificatoria dice que los Elefantes se impusieron cuatro veces a los Cocodrilos (12-2 KO, 9-3, 10-3, 13-8) y los matanceros solo lograron un éxito (2-9) en el duelo entre ambos conjuntos. Esta realidad no puede ser ignorada en los pronósticos para el resultado de esta etapa del campeonato. Pero la historia ahora ha variado algo.

Por la demora en el calendario, debido a la Pandemia de la Covid-19, Matanzas no contará con los servicios de Yurisbel Gracial ni Ariel Martínez, que se marchan a Japón para cumplir compromisos, pero tendrán en sus filas a Arruebarruena y Drake, que no estuvieron en la clasificatoria, además de Javier Camero, que se ha recuperado de una lesión, y el propio Yera, que no ha enfrentado a los cienfuegueros.

Insua no ha tenido buenas actuaciones ante los Cocodrilos, pues en las dos en las que abrió no pasó del cuarto episodio. Los Elefantes llegan después de un largo período de inactividad beisbolera debido a la Covid-19, pero su director, Alaín Álvarez, sin demeritar a los rivales, ha afirmado que aspiran a triunfar para seguir jugando a la pelota, mientras el veterano Armando Ferrer ha insistido en que confía en sus muchachos para llegar a defender su título de Campeón Nacional.

Por supuesto, la última palabra la tendrá el desempeño en el terreno, recordando a aquel versátil narrador deportivo, Rubén Rodríguez, cuando insistía que “el béisbol reserva sus mejores emociones para los finales”.

Según el calendario oficial anunciado para esta serie, Matanzas y Cienfuegos volverían a enfrentarse los días 14 y 16 de febrero, y si fuera necesario, el 18 y el 20, siempre a la una de la tarde y atendiendo al protocolo sanitario establecido. En

caso de detención por oscuridad el juego en cuestión sería reanudado a las 10:00 a. m. del día siguiente. (TVY)(12/02/21).