Béisbol: Matanzas comparte la cima con Granma

Los equipos de béisbol de Matanzas y Granma comparten la cima de la actual etapa clasificatoria de la Serie Nacional 60, luego de los resultados del fin de semana, cuando los Cocodrilos dividieron honores con las Avispas de Santiago de Cuba y los Alazanes barrieron a los Elefantes de Cienfuegos.

El domingo los pupilos de Armando Ferrer salieron por la puerta ancha en el estadio Guillermón Moncada, 9 carreras por 6, pero el sábado habían caído en el mismo escenario con score de 3-5, mientras los granmenses lograban ascender en la tabla de posiciones tras desbancar a los cienfuegueros 11-4 y 6-2.

Joel Suárez en la lomita de lanzar en la jornada dominical volvió a responder durante 6, 2 entradas en las que toleró 6 hits, ponchó a 4, regaló un boleto y propinó un pelotazo con 5 carreras permitidas, aunque solo 3 de ellas limpias, las otras dos hay que cargárselas a un error del antesalista Jefferson Delgado en la sexta entrada. David Mena no se presentó en su forma acostumbrada y afrontó dificultades antes de colgar el out 27: en 2,1 entradas de actuación le batearon 4 imparables y le anotaron una carrera.

Yasiel Santoya, de 5-2 incluido un doble y dos remolques, Aníbal Medina y William Luis Campillo, ambos de 3-2 incluidos sendos dobletes, fueron los más destacados a la ofensiva por los Rojos, mientras por las Avispas sobresalían Yoelkis Guibert, de 5-3, incluidos dos dobletes y tres remolques, y Santiago Torres, de 4-3 con doble, triple y 3 impulsadas.

C H E

Matanzas—– 042 003 000– 9 11 1

Stgo. de Cuba-100 020 300– 6 10 0

Ganó Joel Suárez Hernández (2-0). Salvado: David Mena Jústiz (12). Perdió Luis Uber Mejías (0-2).

En otros resultados del domingo: Artemisa 6, S. Spíritus 13; Pinar del Río 1, Ciego de Ávila 12; Industriales 5, Camagüey 6; Isla de la Juventud 3, Las Tunas 4; Villa Clara 8, Holguín 10 y Mayabeque 14, Guantánamo 4.

El sábado: Avispas picaron en la apertura

Las Avispas santiagueras picaron 5 por 3 en la apertura de la subserie frente a Matanzas en el estadio Guillermón Moncada, aunque los visitantes abrieron con Reinier Rivero, su mejor serpentinero en estos momentos, pero sufrieron errores costosos en la defensa y falta de oportunidad en el bateo.

El torpedero Sandy Menocal, de 4-3 y el receptor Andrys Pérez, de 3-2, registraron los mejores resultados ofensivos por los Cocodrilos, junto a Yasiel Santoya, que pegó cuadrangular en solitario en 4 turnos al bate. Matanzas dejó a 6 corredores en circulación y Santiago a 11.

Por las Avispas los mejores hombres con el madero fueron: Edilse Silva con par de dobles en cuatro turnos y Adriel Labrada, de 4-2.

Lamentablemente, los errores volvieron a costarles caros a los matanceros (tres: uno del pitcher, otro del torpedero y el tercero del camarero), un equipo que presenta colectivamente el mejor average en la defensa y que está dando peligrosas muestras de decadencia, que unidades a las debilidades en el pitcheo ante la ausencia de sus dos mejores lanzadores, Yera y Entenza, necesitará apelar a todos los recursos posibles para no sufrir un descalabro cuando nos acercamos a la recta final de la etapa clasificatoria y la competencia por la clasificación arrecia entre 10 conjuntos de los 16 participantes.

En realidad Reinier se presentó con tendencia al descontrol al regalar 8 boletos en las 6,2 entradas en las que trabajó, pero solo permitió una carrera limpia de las cuatro que le anotaron, le batearon 6 hits y ponchó a 5 rivales.

Alberto Bicet cubrió 7,2 entrada con eficaz control, pues no concedió boleto, solo toleró 1 carrera limpia de las 3 que marcaron los matanceros, le batearon 9 incogibles y ponchó a 2.

C H E

Matanzas — 000 020 010- 3 9 3

S. de Cuba– -100 102 01X- 5 8 2

Ganó Alberto Bicet Labrada (5-4). Salvado Yunior Tur Pozo (9) Perdió Reinier Rivero Estrada (7-2)

En otros resultados de la jornada sabatina: Artemisa 1, S. Spíritus 6; Pinar del Río 5, Ciego de Ávila 1; Industriales 11, Camagüey 1; Isla de la Juventud 3, Las Tunas 4; Las Tunas 9, Isla de la Juventud 10; Villa Clara 5, Holguín 4 ; Cienfuegos 2, Granma 6; Mayabeque 8, Guantánamo 2.

Artemisa vs. Matanzas desde el martes

De acuerdo con el calendario oficial, Artemisa visitará a Matanzas para una subserie de tres desafíos desde el martes 1 de diciembre. Las restantes confrontaciones estarán a cargo de los siguientes conjuntos: Pinar del Río en Mayabeque, Industriales en Cienfuegos, Isla de la Juventud en Villa Clara, S. Spíritus en Holguín, Ciego de Ávila en Granma, Camagüey en Santiago de Cuba y Las Tunas en Guantánamo.

(TVY)(Con monitoreo de la radio y la televisión. Estadísticas sitios web Béisbol en Cuba y Béisbol cubano y archivos del redactor)(30/11/20).

Tabla de posiciones