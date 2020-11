Béisbol: Cocodrilos masacran a Indios 11 por 3 y amplían ventaja en la cima

Cuatro imparables, incluido cuadrangular de tres carreras de Jefferson Delgado (de 4-2 con 4 remolques), cuatro boletos y un error, conjugaron los Cocodrilos en la segunda entrada frente al picheo rival para fabricar un racimo de ocho anotaciones y dejar prácticamente decidido su primer pleito con los Indios de Guantánamo, con marcador final de 11 por 3, el marte, en la continuación de la etapa clasificatoria de la Serie Nacional de Béisbol 60.

Con ese resultado sumado a los que se registraron en los restantes partidos, Matanzas amplió su ventaja en el primer lugar, ahora con dos rayas sobre Santiago de Cuba, Cienfuegos y Granma, sus más cercanos perseguidores.

Destaca la reaparición como abridor de Joel Suárez en el montículo de los Rojos, por espacio de cinco entradas en las que no permitió carreras, le batearon 5 incogibles, ponchó a tres y no regaló bases por bolas, sin dudas buena noticia para el mentor Armando Ferrer, necesitado de que su cuerpo de serpentineros no decaiga.

La reaparición de Javier Camero (de 3-2) alternando en el jardín izquierdo y en la inicia, es otra buena noticia para los aficionados matanceros.

Otro que sigue muy activo y se ha ganado un puesto en la alineación regular es Yariel Duque, de 4-2, incluido jonrón y tres remolques.

En el bando de los Indios sobresalieron el antesalista Luis Ángel Sánchez, de 4-2, incluido un doble y un remolque; Pedro Revilla (de 4-2) y Niorlys Núñez, de 3-2).

C H E

Matanzas —– 080 300 000- 11 9 1

Guantánamo- 000 000 201- 3 11 2

Ganó Joel Suárez Hernández (1-0). Perdió Ángel Sánchez Vera (1-3).

Otros resultados del martes: Pinar del Río 6, Santi Spíritus 1; Ciego de Ávila 6, Artemisa 3; Industriales 11, Las Tunas 1; Holguín 6, Cienfuegos 2; Granma 15, Villa Clara 0; Mayabeque 7, Santiago de Cuba 6. (TVY)(Con estadísticas de los sitios web Béisbol en Cuba y Béisbol cubano, y archivos del redactor)(25/11/20).

Tabla de Posiciones

Equipo JG JP AVE DIF 1.MTZ 30 18 .625 – 2.SCU 27 19 .587 2 3.GRA 28 20 .584 2 4.CFG 28 20 .584 2 5.PRI 26 19 .578 2.5 6.SSP 26 21 .554 3.5 7.LTU 26 21 .554 3.5 8.CMG 24 20 .546 4 9.IND 26 22 .542 4 10.MAY 25 23 .521 5 11.HOL 23 25 .480 7 12.VCL 21 23 .478 7 13.CAV 18 26 .410 10 14.IJV 13 25 .343 12 15.ART 14 33 .298 15.5 16.GTM 14 34 .292 16

BOX SCORE MATANZAS VS. GUANTÁNAMO, MARTES 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

VB C H 2B 3B HR CI O A E Totales 36 11 9 1 0 2 11 27 13 1

VB C H 2B 3B HR CI O A E Totales 38 3 11 1 0 0 3 27 6 2

Base por bolas por ARAMBURO LÓPEZ Yusley (Inning 7) Lanzadores VB H C CL SO BB BI WP DB BK INN SUÁREZ HERNÁNDEZ Joel 19 5 0 0 3 0 0 0 0 0 5.0 PARRA LIMONTA Haykel 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 HERNANDEZ SANZ Leandro 15 5 3 3 4 3 0 0 0 0 3.0

VB H C CL SO BB BI WP DB BK INN Totales 38 11 3 3 7 3 0 0 0 0 9.0 Lanzadores VB H C CL SO BB BI WP DB BK INN SÁNCHEZ VERA Jorge Angel 4 1 4 3 0 3 0 0 0 0 1.0 CRISTIAN MORALES Sandy 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0.2 BARÓ SAYÚ Andiovis 2 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0.0 SALGADO MANFUGÁS Pablo Aníbal 9 3 3 3 2 1 0 0 0 0 1.2 MOREIRA HERRERA Leonardo 6 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1.2 BLES MOYA Raciel 14 2 0 0 3 1 0 0 1 0 4.0