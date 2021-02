Béisbol: Alazanes aplastan a Leones y están en semifinales

Los Alazanes de Granma aplastaron a Los Leones de Industriales 2 carreras por 1, el miércoles, en el estadio José Antonio Huelga, y conquistaron el boleto para estar presentes en las semifinales de la Serie Nacional de Béisbol 60.

Fue uno de los partidos más emocionantes de la temporada en el que los capitalinos desperdiciaron dos oportunidades importantes que pudieron cambiar la historia, pero el mal corrido de base frustró las esperanzas

Alexquemer Sánchez es otro nombre que los Alazanes deben recordar entre los que decidieron la victoria. El patrullero del jardín derecho enfrió con su certero brazo las amenazas reales de los Leones.

En el séptimo capítulo, con Juan A. Torriente en la inicial tras conectar su hit número mil en series nacionales, y dos outs en la pizarra, Andrés Hernández disparó un largo batazo y la pelota dio en la parte superior de la cerca, pero no se fue del parque, sin que el corredor se percatara mientras se acercaba a la primera base como si festejara lo que él creía era jonrón. El resultado fue un out sorpresa para Hernández en la intermedia y un recuerdo ingrato de lo que pudo haber sido y no fue…mientras tanto, Torriente se dormía en el corrido de las almohadillas y no llegaba a home a tiempo con la carrera que al menos hubiese puesto sabor en el marcador industrialista.

La lección no fue asimilada, y al inning siguiente, Lisbán Correa protagonizaría otro capítulo de lo que pudo ser … El industrialista abrió con lineazo al jardín derecho y la pelota fue a parar a la esquina del parque, mientras el bateador parecía dudar al pasar por primera y los segundos que perdía en decidir si seguir o no, serían decisivos para que otra vez el poderoso brazo de Alexquemer enfriara el intento de llegar a segunda, en jugada reclamada y perdida. Después llegaría otro hit, pero ya no serviría…

La decisión del partido se produjo en el final del tercer capítulo con dobletes de Benítez e Iván Prieto, que llevaron la segunda y definitiva carrera al marcador granmense, junto con Blanco y Sánchez fueron protagonistas de la victoria.

C H E

Industriales- 100 000 000- 1 8 0

Granma—– 101 000 00x- 2 6 1

Ganó: Lázaro Blanco (9-1). Salvado Carlos René Santana. Perdió: Pável Hernández (6-8)

(TVY)(Con estadísticas de los sitios web Béisbol en Cuba y Béisbol cubano, y archivos del redactor)(04/02/21)

Cuartos de finales 60 SNB

Team JG JP AVE DIF 1.SCU 1 0 .1000 – 2.LTU 0 1 .000 1 Team JG JP AVE DIF 1.GRA 3 2 .600 – 2.IND 2 3 .400 1 Team JG JP AVE DIF 1.CFG 0 0 .000 – 2.MTZ 0 0 .000 – Team JG JP AVE DIF 1.PRI 3 0 .1000 – 2.SSP 0 3 .000 3

BOX SCORE INDUSTRIALES VS GRANMA, MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO 2021

VB C H 2B 3B HR CI O A E Totales 30 2 6 2 0 0 2 27 9 1

Pitchers VB H C CL SO BB BI WP DB BK INN TAYLOR MUÑOZ Maikel 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.0 HERNÁNDEZ BRUCES Pavel 24 5 1 1 5 2 0 0 1 0 6.1 RODRÍGUEZ VALDÉS Andy Amaury 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.2

VB H C CL SO BB BI WP DB BK INN Totales 30 6 2 2 6 4 0 0 1 0 8.0 Pitchers VB H C CL SO BB BI WP DB BK INN BLANCO MATOS Lázaro 26 6 1 1 6 2 0 0 0 0 7.0 RODRÍGUEZ LEÓN Kelbis 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 PARADELO AGUILAR Miguel David 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 SANTANA SANTIESTEBAN Carlos René 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1.0

VB H C CL SO BB BI WP DB BK INN Totales 32 8 1 1 7 3 0 0 0 0 9.0 SH: CALDERÓN MONTERO Alberto

BR: HERNÁNDEZ DÍAZ Andres – PRIETO GONZÁLEZ Iván

DP: MILÁN SANTOS Yulián Rafael & AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José

Quedados en bases: Industriales (8) Granma (9)

Árbitros

HM: LEÓN MORALES Juan De Dios (PRI)

1B: NIEBLA RODRÍGUEZ Jorge (MAY)

2B: CASAÑAS PONS Luis Felipe (MTZ)

3B: LICOURT GARCÍA Juan Miguel (PRI)

Anotadores

1er: TORRES GALINDO Yasay (SSP)

2do: SÁEZ BALMASEDA Venancio (SSP)

3ro: SIERRA CORDERO Digna (SSP)

Datos

Fecha: miércoles 03, febrero, 2021

Hora: 13:00

Estadio: José Antonio Huelga. Sancti Spiritus (SSP)

Asistencia: 0

Duración: 02:51 (HH:mm)