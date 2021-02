Atletismo: Juan Miguel Echevarría gana con su mejor salto de la temporada

–Etíope Tsegay impone récord mundial en 1 500 metros con 3:53.09 minutos

Con su mejor marca de esta temporada: un salto largo de 8:25 metros conseguido en su última oportunidad, el cubano Juan Miguel Echevarría validó su condición de favorito en el mitin bajo techo del World Athletivs indoor Tour 2021,en Lievin, Francia, el martes, y ocupó lo más alto del podio, para ratificar su potencial condición de cara a las venideras olimpiadas, refleja el sitio web del certamen.

El campeón del mundo en pista cubierta consiguió arrebatarle lo que parecía una victoria del campeón europeo Miltiadis Tentoglou.

La progresión del evento refleja un salto de 8,04 m de Tentoglou en la segunda ronda, con el cual tomaba la delantera entre los participantes. A seguidas el griego fijó las zapatillas en 8,21 m en la tercera ronda, mientras Echevarria quedaba rezagado con un modesto 7,98 m que lo ubicaba tercero, detrás de Tentoglou y el sueco Thobias Montler, que había saltado 8,03 m en la segunda ronda.

Pero el cubano guardó lo mejor para el final:8.25 m, registro con el que enfrió las aspiraciones de los demás contendientes y ratificó a Juan Miguel como líder en la clasificación del World Athletics Indoor Tour donde suma 20 puntos.

El también cubano Lester Lescay finalizó séptimo con 7,30 metros en un solo intento.

Madrid será sede del próximo encuentro atlético, el 24 de febrero, y última presentación de Juan Miguel, donde espera ratificar su liderato en el circuito de invierno.

El calendario de las competencias fija el 17 de febrero en Torun, Polonia, donde reaparecerán los cubanos Luis Enrique Zayas, en salto de altura, y la triplista Liadagmis Povea, quienes han venido realizando destacadas actuaciones en sus respectivas especialidades…

Récord mundial y otras sorpresas

La etíope Gudaf Tsegay acaparó cintillos de prensa en Lieven con récord mundial bajo techo en los mil 500 metros con 3:53.09 minutos y desplazó del liderato histórico a su compatriota Genzebe Dibaba, dueña del evento desde el 2014. «Estoy muy feliz de establecer un récord mundial en pista cubierta», dijo Tsegay. «He estado entrenando muy duro y me fijé el objetivo de romper el récord mundial en pista cubierta». Declaró la recordista al sitio web del certamen.

Otras reseñas en World Athletics

El especialista en carreras de obstáculos de Etiopía Getnet Wale ganó los 3000 m masculinos en 7: 24.98, la segunda actuación en interiores más rápida de la historia, mientras que el estadounidense Grant Holloway ganó los 60 m vallas masculinos en 7.32, a solo 0.02 del récord mundial en interiores.

Wale, todavía con solo 20 años, lideró un resultado de 1-2-3-4 de Etiopía en los 3000m masculinos cuando el récord mundial de Daniel Komen de 7: 24.90 se vio seriamente amenazado. El ritmo fue rápido e incluso cuando Vincent Keter lideró el campo a través de los primeros 1000 m en 2: 31.05 con el segundo kilómetro cubierto en 2:30.

Selemon Barega, medallista de plata mundial de 5000m, se adelantó a tres vueltas y media para el final, con sus compatriotas etíopes Wale y la medallista de plata mundial en carreras de obstáculos Lamecha Girma, muy cerca. Wale dio un giro en la parte delantera con dos vueltas para el final, luego Girma pateó fuerte con 300 metros para el final. Después de haber calculado mal aparentemente su llegada, Girma redujo ligeramente el acelerador cuando quedaba una vuelta, lo que permitió que Wale y Barega lo pasaran.

Girma trató de recuperar el impulso de nuevo, pero Wale estaba lejos y se fue, avanzando hacia la línea de meta con un récord etíope bajo techo de 7: 24.98. Barega fue segundo en 7: 26.10 y Girma fue tercero en 7: 27.98. El adolescente Berihu Aregawi fue cuarto en 7: 29.24.

Antes solo seis hombres habían mejorado las 7:30 en 3000 m en interiores. El club indoor sub-7: 30 ahora tiene cuatro miembros más, todos de entre 19 y 21 años, dos de los cuales son especialistas en carreras de obstáculos.

Holloway había insinuado que el récord mundial de 60 metros vallas bajo techo vivía en un tiempo prestado cuando abrió su campaña 2021 en la reunión de la American Track League en Fayetteville a fines de enero.

El campeón del mundo de 110 metros con vallas registró 7.35 en esa ocasión, igualando su propio récord norteamericano bajo techo. Esta noche en Lievin, en la que fue su primera carrera bajo techo en Europa, se enfrentó a un campo más fuerte y estuvo a la altura de la ocasión.

Después de una cómoda victoria por 7.38 en las eliminatorias, el joven de 23 años se abrió camino sobre los cinco vallas en la final para detener el reloj en un récord en interiores de Norteamérica de 7.32, angustiosamente cerca del récord mundial en interiores de 7.30 de Colin Jackson. en 1994. Holloway, de 23 años, ahora posee tres de los seis tiempos más rápidos de la historia.

El francés Wilhem Belocian fue segundo con 7.52, solo 0.03 por delante del italiano Paolo Dal Molin. Aaron Mallett de Estados Unidos fue cuarto en 7.57.

Registros de reuniones de media distancia para Ingebrigtsen y Hailu

El bicampeón europeo Jakob Ingebrigtsen produjo la actuación en pista más dominante de la noche, ganando los 1.500 m masculinos por cinco segundos en un récord europeo en pista cubierta de 3: 31.80.

El joven de 20 años se situó entre la medallista de bronce mundial en pista cubierta Bethwell Birgen y el poseedor del récord mundial en pista cubierta Samuel Tefera durante la primera mitad, mientras el marcapasos cubría 600 metros en 1: 24,82.

Los líderes continuaron produciendo vueltas metronómicas inferiores a 29 segundos, ya que se alcanzaron los 800 m en 1: 53.70 y los 1000 m en 2: 22.35. A dos vueltas del final, Ingebrigtsen iba en cabeza y Birgen trataba tenazmente de mantenerse cerca del joven noruego, pero Ingebrigtsen todavía tenía mucha energía en reserva.

Un circuito final de 27 segundos llevó a Ingebrigtsen a casa en 3: 31.81, llevándolo al quinto lugar en la lista mundial de interiores de todos los tiempos. El medallista de bronce mundial Marcin Lewandowski logró el segundo lugar en 3: 36.83 con el dúo español Mohamed Katir e Ignacio Fontes registrando el mismo tiempo de 3: 36.89 en tercer y cuarto lugar respectivamente. Birgen se desvaneció al décimo, registrando el mismo tiempo que Tefera (3: 39.27).

«Siempre quiero correr rápido, pero esta fue mi primera carrera de 2021, así que nunca se sabe realmente», dijo Ingebrigtsen, cuyo tiempo de victoria rompió el récord de la reunión de Hicham el Guerrouj por 0.2. “¡Creo que Hicham es más lento que yo! He estado entrenando muy bien y la carrera de hoy ha sido fácil. Siempre estoy feliz de correr, pero el entrenamiento también es muy importante ”.

Lemlem Hailu aprovechó su oportunidad en las etapas finales de los 3000m para dejar atrás un campo de alta calidad y llevarse la victoria en un 8: 32.55 líder mundial, rompiendo un récord de encuentro que se estableció dos años antes de que naciera la etíope.

Después de llegar a la mitad del camino en 4:19, la poseedora del récord mundial de carreras de obstáculos, Beatrice Chepkoech, tomó la carrera y comenzó a aumentar gradualmente el ritmo. Un grupo de cinco líderes, compuesto por Hailu, Chepkoech, el campeón mundial de 1500 my 10,000 m Sifan Hassan, Fantu Worku y Tsigie Gebreselama, se separó e intercambió el liderato en las últimas vueltas.

Hailu pateó con fuerza y ​​pasó a Chepkoech cuando sonó la campana y pronto abrió una brecha significativa en el resto del campo. Hassan lo persiguió y superó a Chepkoech para pasar a segunda, pero no pudo atrapar a Hailu, quien cruzó la línea en 8: 32.55, rompiendo el récord de la reunión de 8: 34.09 establecido por Gabriella Szabo en 1999.

Hassan fue segundo en 8: 33.62 y Chepkoech fue tercero en 8: 34.21.

Temprano en la noche, Winfred Yavi de Bahréin marcó la mejor posición del mundo en la carrera de obstáculos de 2000 metros raramente disputada.

El joven de 21 años superó al esloveno Marusa Indias-Zrimsek, ganador aquí el año pasado en un mejor tiempo del mundo, con poco más de una vuelta antes de pasar a ganar por tres segundos en 5: 45.09. Sigues-Zrimsek fue segundo con 5: 48.71.

En el resto de los eventos de media distancia, Elliot Giles y Jemma Reekie aseguraron un doble británico en los 800 metros.

Giles, quien ganó en Karlsruhe a fines del mes pasado, golpeó el frente cuando se acercaba a la última vuelta y se alejó del campeón mundial de 2017 Pierre-Ambroise Bosse, quien pronto comenzó a desvanecerse. Giles pasó a ganar en 1: 45.49 mientras que Cornelius Tuwei de Kenia llegó al segundo lugar en 1: 46.88.

Reekie, líder mundial en pista cubierta del año pasado en 800 m, ganó en Lievin por segundo año consecutivo. Después de un rápido circuito de apertura de 27 segundos, el ritmo se calmó y el campo pasó a la mitad en 58.15. Habitam Alemu de Etiopía lideró 600 metros en 1: 29.98, pero Reekie pasó en las etapas finales y cruzó la línea en 2: 00.64.

Alemu terminó segundo en 2: 00.86 con Hedda Hynne marcando un récord noruego en interiores de 2: 00.92 en tercer lugar. El británico Keely Hodgkinson, que estableció un récord mundial sub-20 bajo techo de 1: 59.03 el mes pasado, fue cuarto con 2: 01.71.

Zango bate récord de encuentros

El recién acuñado poseedor del récord mundial en pista cubierta, Hugues Fabrice Zango, produjo uno de los saltos en pista cubierta más lejanos de la historia para ganar el triple salto masculino.

Sin embargo, el medallista de bronce mundial tardó un poco en asentarse en la competencia y solo consiguió su primer salto válido en la cuarta ronda, con un salto de 16,61 m. Su siguiente esfuerzo fue mucho mejor, ya que el saltador de Burkina Faso navegó a 17,82 m, una marca que solo otros tres hombres han mejorado en el interior.

Su salto ganador agregó 18 centímetros al récord de la reunión establecido por su entrenador, el ex poseedor del récord mundial en pista cubierta Teddy Tamgho. El francés Melvin Raffin fue un distante segundo con un récord de 16,94 metros.

Después de haber sentido una leve molestia en el tendón de la corva durante el calentamiento, el poseedor del récord mundial Mondo Duplantis hizo lo suficiente para ganar el salto con pértiga masculino. El sueco de 21 años abrió su competencia en 5,60 my luego superó los 5,86 m en su primer intento, que fue suficiente para ganar.

El estadounidense Chris Nelson también superó los 5,86 my luego falló a los 5,92 m. Renaud Lavillenie quedó tercero con 5,80 m.

La británica Holly Bradshaw ganó el evento femenino con un despeje por primera vez a 4,73 m. La campeona olímpica Ekaterini Stefanidi estableció el mejor récord de una temporada de 4,63 metros para tomar el segundo lugar en la cuenta atrás de Iryna Zhuk de Bielorrusia.

Dongmo asegura el primer título de la serie del World Athletics Indoor Tour 2021

Auriol Dongmo cerró el título de lanzamiento de peso femenino en el World Athletics Indoor Tour, luego de su victoria en Karlsruhe con la victoria en Lievin.

Después de que la campeona mundial de 2015 Christina Schwanitz y la estadounidense Raven Saunders intercambiaran ventaja en las dos primeras rondas con 18,59 my 18,66 m respectivamente, Dongmo encontró su ritmo en la tercera ronda y envió su tiro a 19,18 m. La poseedora del récord portugués no mejoró esa marca, pero la siguió con 19,15 m en la cuarta ronda y 18,97 m en la sexta para asegurar su victoria. Schwanitz mejoró a 18,93 m en la ronda final, pero una vez más no pudo alcanzar al líder mundial.

“Estoy realmente satisfecho”, dijo Dongmo. “Siempre es bueno lanzar 19 metros y estoy muy feliz de estar clasificado para el Campeonato del Mundo en pista cubierta. Me siento muy fuerte en este momento, pero necesito trabajar en mi técnica «.

Por otra parte, la estadounidense Javianne Oliver igualó lo mejor de su temporada para ganar los 60 metros femeninos. La semifinalista mundial en pista cubierta ganó de manera convincente en 7.10 para terminar 0.07 por delante de la brasileña Rosangela Santos. Ajla del Ponte de Suiza fue tercero en 7.21.

«Me alegro de haber ejecutado mi carrera comenzando a terminar de la manera que quería», dijo Oliver. «Corrí a la misma hora que el fin de semana pasado, así que estoy contento».

Después de dos salidas en falso en los 60 metros masculinos, el italiano Lamont Marcell Jacobs se mantuvo firme para ganar en 6.54, igualando el PB que estableció en las eliminatorias. El estadounidense Mike Rodgers ocupó el segundo lugar en 6.60, solo 0.01 por delante del marfileño Arthur Cisse.

Los 60 metros con vallas femeninas fueron el evento más cerrado de la noche cuando Nadine Visser, Nooralotta Neziri y Christina Clemons cruzaron la línea al unísono, todos cronometrados en 7,91. El campeón europeo de pista cubierta, Visser, se llevó la victoria en el foto-final con Clemons en segundo lugar y Neziri en tercer lugar.(TVY)(Con información del sitio World Athletivs indoor Tour 2021)(10/02/21)