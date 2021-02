Alain Álvarez: “En un play-off corto cualquier cosa puede suceder” (+Audio)

El pasado viernes los “Elefantes” de Cienfuegos, volvieron a los entrenamientos, después de cumplir otro proceso de cuarentena, debido a los dos últimos casos positivos a la COVID-19 que salieron de las filas del conjunto.

Los sureños no pudieron iniciar su enfrentamiento de cuartos de finales ante los “Cocodrilos” de Matanzas, en la “burbuja” situada en Sancti Spíritus en la fecha planificada.

El manager cienfueguero, Alain Álvarez, alista el conjunto en su cuartel general el estadio 5 de Septiembre. “Llevamos más de un mes sin efectuar un partido, por suerte nos dieron la agradable noticia el viernes que habíamos terminado el confinamiento y que podíamos comenzar a entrenar. Estamos aprovechando el tiempo en cada una de las secciones de preparación, sin “cargar” tanto a los muchachos en la parte física”.

Alain, manifestó a Radio Rebelde, que a pesar de las contantes pausas en los entrenamientos, los atletas presentan una alta motivación y deseos de triunfar. “El estado de ánimo es muy favorable y esto es vital para encarar la postemporada”.

Con el objetivo de suplir la falta de juego, los “Elefantes” realizarán encuentros entre ellos para ir buscando la forma deportiva. “Las acciones de juego son las que pueden ayudar a corto plazo. Pensamos celebrar unos tres desafíos a 5 entradas para que los pitcher vayan viendo bateadores y viceversa”.

El joven piloto de Cienfuegos, dijo que mantienen a Yasmani Insua y al zurdo Abel Campos, como sus dos primeros abridores.

“No cambiamos nuestra estrategia, contamos con Insua para el primer día, que es nuestra principal carta de triunfo y le ha venido bien este descanso. La opción del segundo partido sería Abel Campos y el tercero, sí estaría en dependencia de los que utilicemos y del resultado de los dos primeros encuentros”.

El cuerpo de pitcheo cienfueguero se beneficia con este sistema que se aplican en los cuartos de finales, de jugar los días alternos. “Indiscutiblemente para el staff que tenemos nosotros nos ayuda. Un día por el medio favorece a refrescar a un cuerpo de lanzadores que no es de los mejores del campeonato”.

La presencia del zurdo Yoenni Yera por Matanzas para el primer juego del play-off, obliga a Alain a buscar alternativas en su alineación. “Vamos a espaciar a nuestros bateadores de esta mano, por supuesto mantendríamos en los turnos de responsabilidad al que lo tenga y trataremos de poner a la mayor cantidad de bateadores derechos”.

Alain Álvarez, reconoce que aunque los matanceros salen con la condición de favoritos, en una serie corta cualquier cosa puede pasar. “Por el hecho de ser el campeón nacional y por la gran cantidad de jugadores de nivel que tienen son los favoritos. Nosotros tenemos un gran respeto por ese equipo, pero el béisbol a veces es impredecible. Puede estar segura, tanto la afición de Cienfuegos como la de Cuba, que los “Elefantes” están enfocados y con muchas ganas de vencer. En un play-off de 5 al mejor de 3, cualquier cosa puede suceder”.