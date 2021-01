Teatro La Proa en Sauto el domingo

Teatro La Proa se presentará el próximo domingo 10 de enero en el Teatro Sauto, de Matanzas, con la obra Entre quesos y ratones. El grupo habanero acude a esta invitación dentro de la Jornada Villanueva. La función se realizará a las 3:00 de la tarde, a teatro arena, en el escenario del emblemático coliseo Monumento Nacional.

ALTO A LOS ROEDORES

Según las notas al programa de Ámbar Carralero Díaz, Entre quesos y ratones, adaptación de Erduyn Maza a partir del original El gato y los ratones, de Roberto Espina, es un divertimento que llega al público seguidor de Teatro La Proa. Un gato avaricioso esconde sus quesos y un par de ratones golosos lo acecha para robárselos.

A primera vista, esta fábula repetida una y otra vez en la literatura infantil en el eterno conflicto entre contrarios, no pareciera salirse de la típica moraleja. Sin embargo, los personajes se encargan de poner en tela de juicio dónde está la justicia, quiénes son los buenos y los malos, qué es lo correcto, quién es el héroe: el gato que cuida su tesoro o los ratones que logran robarlo y salirse con la suya.

Estas preguntas implícitas se desprenden de cada una de las escenas que acontecen intercaladas con una hermosa música en vivo compuesta por Julianner Suárez y Carlos Migueles, con letras de Erduyn Maza y del propio Julianner, confirmando la ductilidad de los elencos que tienen a su cargo la puesta.

Esta pertenece a una línea de trabajo del grupo que al igual que Burrerías y ¡¡¡Cuidado, hay perros!!! sostienen la intensa labor comunitaria desarrollada por Teatro La Proa dentro y fuera de la capital con espectáculos adaptables a espacios alternativos.

Amelia sueña mariposas, espectáculo de mayor formato y ambición poética se gesta en el grupo.

Palabras para un día de estreno.

Conocí la obra El gato y los ratones en el año 1994, cuando la actriz Fara Madrigal, junto a Jesús del Castillo estrenaron el espectáculo Maravilla contín contando, que tenía entre su dramaturgia la obra del escritor argentino Roberto Espina. Pasaron algunos años y Espina regresó a Matanzas al Taller Internacional de Títeres (ya había tenido una visita anterior), pero fue en la 10ma. edición de esta fiesta titiritera cuando tuve el placer de conocerlo y conversar con él. Le comenté que algún día me gustaría montar ese espectáculo. Me preguntó por qué no lo hacía. Le dije que era un sueño, que estaba en los planes futuros.

El día llegó, el 5 de enero de 2020 estrenamos Entre quesos y ratones, en el Hotel Holiday Inn, de Mérida, Yucatán, México. En la primera función se le dedicó el estreno a Fara y a Jesús (quien había fallecido recientemente), a Roberto Espina y también a la titiritera mexicana Paty Ostos, primera persona en impartir clases de títeres de guante a Gil Palma, protagonista de la versión yucateca.

Ahora la obra cuenta con la dramaturgia de Erduyn Maza, aunque mantiene el núcleo del original. La realizamos en coproducción con la Asociación Civil Creando y Titereando CREATI A.C. La producción, construcción de los muñecos, el montaje y los ensayos se realizaron en Fábula: la casa de los títeres, que dirige el maestro y titiritero Federico Cauich.

Mientras la versión mexicana es para un solo titiritero en escena, en La Habana el colectivo de Teatro La Proa realizó el montaje con cuatro elencos de dos actores cada uno. Acá se utiliza música en vivo. Los diseños de escenografía y muñecos son de mi autoría y me acompaña en la dirección artística y puesta en escena Erduyn Maza, quien es además, el director general de La Proa y creador, junto a Julianner Suárez, de la letra de las canciones que fueron musicalizadas por Carlos Migueles.

Intervienen como actores en el elenco cubano: Sindy Rosario, Amanda Oropesa, Gessy Cobas, Fernando Gallardo, Julianner Suárez y Carlos Migueles. Un grupo grande de creadores que nos hemos unido para darles vida a estos titiriteros, a dos ratones, al gato y a un pececito que se empeña en estar en escena, al menos por dos minutos.

(Tomado de Radio 26)