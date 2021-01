«Le tenías pánico, terror»

Esa es la frase de mi mamá para referirse al miedo que me daban las funciones de teatro. Los títeres y el mundo de las tablas resultaban incomprensibles para mí con a penas 4 años. Recuerdo un solo espectáculo de la Calle de los títeres pero viene a mi mente borroso y sombrío supongo que sea así por el temor que le tenía.

Transcurre mi adolescencia y sigo con ese miedo al teatro hasta los 19 que me invitan a ver Charlot, de Teatro Icarón. La puesta en escena transcurrió en Teatro Papalote, pues la sede de Icarón estaba en reparación. Me siento en primera fila para no perder ningún detalle. Presenciaba la obra, ya no con la interpretación de una niña de cuatro años, sino con la visión de una estudiante de Periodismo. Prenden las luces y comienza la función, actores entrando y saliendo de escena, la música que recrea el ambiente y me encuentro abstraída en ese mundo de ficción con tantos enlaces a la realidad. Termina la obra y recuerdo que me preguntan: ¿Entendiste?

Con mi respuesta comenzó toda un explicación de lo que había representado para mí. Le había perdido el miedo al teatro. Todo el camino de regreso a casa hablando de Mirita, de Lucre, de sus expresiones, del vestuario, de esa carga dramática y de la capacidad del teatro para decirnos tantas cosas. Así descubrí ese gusto. Desde entonces continuaron las invitaciones para las presentaciones de Icarón.

La otra orilla, Las penas que a mí me matan, Desastre, Condenados y recientemente Pinocchio figuran entre las obras que he tenido el privilegio de disfrutar. Después de cada función siempre hago la entrevista. Gilberto Subiaurt me habla frente a cámaras aún sin quitarse el maquillaje, o Lucre y Rubén quieren contarme tantas cosas que se ponen muy nerviosos con las preguntas pero siempre fluye.

Cerciorándose de que todo salga bien siempre está Miriam y me recibe con esa pasión por su arte. Pocas son la veces que no la he visto después de una puesta en escena aunque ella no haya actuado. Me cuenta de los avatares del espectáculo, el proceso de preparación y el desgaste físico que conlleva, pero a pesar de ello al final de la última frase se le ilumina el rostro con una sonrisa.

A sus 74 años Miriam ratifica que el teatro es su vida. El colectivo de Icarón, a dos décadas de su fundación, conserva la esencia de Icarón con ese afán de superación hasta horizontes inimaginables. Su nueva sede desde hace un año constituye refugio y espacio de creación para todos esos artistas. Yo con la alegría de una niña de cuatro años ahora disfruto del arte en el mundo de las tablas.