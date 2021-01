La COVID-19 y las novedades en el ámbito lingüístico hispanohablante

El sitio web de la Real Academia Española de la Lengua dedica un interesante artículo a la Pandemia del coronavirus causante de la COVID-19 y su influencia en el ámbito hispanohablante, mediante lo que nombra como “huella imborrable en la lengua”, vocablos y expresiones que llegaron o fueron rescatados del universo ocioso de las palabras para ocupar un lugar actual en la comunicación interpersonal, y a través de diversos canales, incluidos los que utilizan los medios de difusión masiva.

Testigos de esta realidad, que reafirma la naturaleza viva del lenguaje, son los vocablos que han adquirido nuevas acepciones a través del habla coloquial, pública y científica, así como nuevas incorporaciones de semantemas en las presentaciones noticiosas, acomodados a lo que ha dado en llamarse “nueva normalidad”.

Como ejemplo de lo dicho, la fuente ofrece una lista de doce términos que califica como “las palabras más significativas del año” (2020), de acuerdo con el contexto nacional y global, a juicio de la Real Academia Española (RAE) y de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), y explica que cada corporación ha seleccionado las representativas del año en sus países respectivos.

Palabras en el diccionario escolar de Cuba

Vocablos relacionados con la pandemia de COVID-19 aparecerán en la quinta edición del Diccionario Básico Escolar en Cuba, aún en desarrollo, precisa un despacho de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), en el que explica: “Términos como coronavirus, mascarillas y nasobucos aparecerán en la actualización de ese recurso de enseñanza que está en proceso por el Centro de Lingüística Aplicada (CLA), de Santiago de Cuba.”

Alex Muñoz, especialista de esa institución, dijo a la agencia Prensa Latina que algunos de los vocablos que hoy se relacionan con esa enfermedad tienen campos geográficos de uso más amplios.

Refirió que en el caso de nasobuco (mascarilla), la Real Academia de la lengua Española (RAE) admitió en su corpus y por su Observatorio de palabras, que solo se registra recientemente en textos cubanos, de acuerdo con lo escrito en publicaciones de Internet.

La RAE incluyó en su última actualización del Diccionario de la lengua española vocablos muy empleados este 2020 como COVID, coronavirus, desconfinamiento y cuarentenar.

En las más de dos mil 500 novedades, la RAE destaca COVID, con mayúsculas, definido como síndrome respiratorio agudo producido por un coronavirus, y aclara que ese acrónimo proviene del inglés coronavirus disease, enfermedad del coronavirus.

Por otra parte se sumó una acepción a confinamiento, al hablar de un aislamiento temporal y generalmente impuesto a una población, persona o grupo por razones de salud y seguridad.

Doce ejemplos explicativos

A seguidas reproducimos las palabras que cita la fuente de la RAE y su significado extraídas de la Crónica de la lengua española 2020.

asintomático, ca

adj. 1. Med. Que no presenta síntomas. Diabetes asintomática. Enfermo asintomático. Apl. a pers., u. t. c. s. ‖ 2. Med. Perteneciente o relativo a la enfermedad o al enfermo asintomáticos. Fase asintomática de una enfermedad.

Gran parte de los términos recogidos en este colofón han aumentado su uso notablemente por la pandemia de la COVID-19, como ya sucede con asintomático. Presente en el diccionario desde la 22.ª edición (2001), se ha añadido ahora por su frecuencia en los últimos tiempos el uso sustantivo referido a personas, que se hallaba documentado en los corpus académicos desde hace algunos años.

confinamiento

1. Acción y efecto de confinar o confinarse. ‖2. Aislamiento temporal y generalmente impuesto de una población, una persona o un grupo por razones de salud o de seguridad. El Gobierno decretó un confinamiento de un mes. ‖ 3. m. Der. Pena por la que se obliga al condenado a vivir temporalmente, en libertad, en un lugar distinto al de su domicilio.

Sin duda, una de las palabras de 2020 ha sido confinamiento, voz incorporada al Diccionario en 1843 (9.ª edición). En la presente actualización del DLE, se ha añadido una acepción, la segunda, para referirse específicamente al ‘aislamiento temporal impuesto a una población por razones de salud o de seguridad’, tan de actualidad este año. Con esta definición se quiere destacar una serie de rasgos que no aparecen mencionados en el verbo del que esta palabra deriva, por lo que no podría entenderse confinamiento solo como la acción o el efecto de confinar (‘encerrar o recluir algo o a alguien en un lugar determinado o dentro de unos límites’, con uso pronominal: Se confinó en casa). Estos rasgos específicos del sustantivo serían la duración («aislamiento temporal»), el carácter obligatorio («aislamiento impuesto»), el tipo de paciente gramatical (no un individuo o un grupo de individuos, sino «una población» en general) o los motivos del aislamiento («por razones de salud o seguridad»).

contagio

(Del lat. contagium). m. Transmisión de una enfermedad, por lo general infecciosa, de un individuo a otro. U. t. en sent. fig. Teme un contagio de la violencia a otros barrios.

Al igual que sucede con confinamiento, es patente que también contagio ha sido una de las palabras del año. Se hallaba ya este término en el Diccionario de autoridades (1729), definido entonces como «infección y corrupción del aire, enfermedad que se pega y comunica por el contacto», además de ser «metaphoricamente el vicio ù daño que se participa por la comunicación», según se apreciaba en los ejemplos que aportaba Autoridades de Gabriel del Corral («Esta misma noche saldré al campo para librar tu casa del contagio de mi desdicha») y de Lope de Vega («Jamás a Henrique habló porque decía / que era contagio de almas la herejía»). El valor original de contagio se evidencia en su étimo, del latín contagium, que significa tanto ‘contacto’ como posteriormente ‘contagio’ y que está formado por el prefijo con- (indica convergencia, cooperación o contacto) y la raíz tag- que aparece en el verbo tangere ‘tocar’, cuyo participio pasivo es tactus, – a, -um ‘tocado’.

coronavirus

(Del ingl. coronavirus, de corona ‘corona solar’, por el aspecto del virus al microscopio, y este del lat. corōna ‘corona’, y virus ‘virus’, y este del lat. virus ‘veneno’, ‘ponzoña’) m. Med. Tipo de virus que produce diversas enfermedades respiratorias en los seres humanos, desde el catarro a la neumonía o la COVID.

Coronavirus es uno de los términos más consultados del año y se ha incorporado al Diccionario en esta actualización. Es interesante notar aquí que, pese a que pudiera parecer un compuesto plenamente español de corona —por el parecido del virus visto al microscopio con la corona solar— y virus, se trata en realidad de una voz acuñada en inglés en 1968, idioma en que se emplea la palabra crown para ‘corona’, excepto en el caso de la corona solar (esto es, la aureola que rodea al Sol y que se puede observar durante los eclipses totales, según el DLE), que en inglés de denomina con el latinismo corona.

COVID-19

(Del ingl. COVID, y este acrón. de coronavirus disease ‘enfermedad del coronavirus’). m. o f. Med. Síndrome respiratorio agudo producido por un coronavirus. COVID-19. m. o f. Med. COVID.

COVID-19 —término añadido ahora al Diccionario— figura, al igual que coronavirus, entre las palabras más consultadas de este año. Se trata de un acrónimo acuñado en inglés sobre COronaVIrus Disease 2019 ‘enfermedad del coronavirus del (20)19’ en cuyo uso —tal y como refleja el DLE— se prescinde con frecuencia del 19, que alude al año de la detección y comienzo de la propagación del coronavirus causante de este síndrome respiratorio. Cuenta esta voz con la peculiaridad de ser un «sustantivo ambiguo», esto es, un sustantivo que, como burka (el burka / la burka), puede aparecer en masculino o femenino designando en ambos casos la misma entidad (el COVID-19 o la COVID-19).

cuarentena

cuarenteno, na. (De cuarenta y -eno). adj. 1. adj. desus. cuadragésimo (‖ que ocupa en una serie el lugar número cuarenta). ‖ m. 2. Peine del telar que tiene 4000 hilos. ‖ f. 3. Conjunto de 40 unidades. ‖ 4. Edad comprendida entre los 40 y los 49 años. ‖ 5. Tiempo de 40 días, meses o años. ‖ 6. Cuaresma (‖ tiempo litúrgico). ‖ 7. Aislamiento preventivo a que se somete durante un período de tiempo, por razones sanitarias, a personas, animales o cosas. ‖ 8. coloq. Suspensión del asenso a una noticia o hecho, por algún espacio de tiempo, para asegurarse de su certidumbre. ‖ 9. p. us. Cada una de las 40 partes iguales en que se divide un todo.

La elección mayoritaria de esta palabra por parte de las academias es un claro testimonio de la huella que en todos los sentidos ha dejado la pandemia de la COVID-19. Este derivado de cuarenta se registra en los repertorios lexicográficos académicos con el valor de ‘aislamiento preventivo al que se somete durante un período de tiempo, por razones sanitarias, a personas o animales’, desde 1817 (5.ª edición), si bien con un texto definitorio bastante diferente:

CUARENTENA. El espacio de tiempo que estan en el lazareto ó privados de comunicación los que se presume vienen de lugares infectos ó sospechosos de peste.

Seguramente llame la atención la presencia en esta definición del término lazareto, un italianismo para designar, según el DLE, un «establecimiento sanitario para aislar a los infectos o sospechosos de enfermedades contagiosas» y un «hospital de leprosos», del mismo modo que puede sorprender el uso en sentido recto de «lugares infectos [de peste]», es decir, ‘lugares infectados [de peste]’. Con todo, es significativo que no se recoja en esta definición una duración específica de la cuarentena que, como se infiere de su nombre, era originariamente de cuarenta días.

distanciamiento

1. Acción y efecto de distanciar o distanciarse. ‖2. Cinem. y Teatro. Recurso que consiste en distanciar al espectador de la acción para que pueda adoptar una actitud cognoscitiva y crítica.

Hasta 1984 no ingresó en el Diccionario la voz distanciamiento, que dispone actualmente de dos acepciones. En la primera de ellas se remite a dos valores distintos de distanciar: por un lado, el físico (‘separar, apartar o poner distancia’) y, por otro, el afectivo (‘desunir o separar moralmente a las personas por desafecto, diferencias de opinión, etc.’). Parece evidente que la elección de esta palabra por parte de las academias responde al empleo de distanciamiento en su sentido físico —con frecuencia en la combinación distanciamiento social—, tan presente en nuestra vida cotidiana desde la crisis de la COVID-19.

incertidumbre

Faltade certidumbre.

En el Diccionario de autoridades los primeros académicos definieron incertidumbre como «falta de certeza, que ocasiona duda o indecisión en las cosas». Esa falta de certeza generadora de dudas e indecisiones ha estado muy presente durante toda la crisis de la COVID-19 al enfrentarse los Gobiernos y la ciudadanía a un escenario incierto e inesperado.

mascarilla

1. Máscara que solo cubre el rostro desde la frente hasta el labio superior. ‖2. Máscara que cubre la boca y la nariz de su portador para protegerlo de la inhalación y evitar la exhalación de posibles agentes patógenos, tóxicos o nocivos. Mascarilla quirúrgica, sanitaria. ‖ 3. Vaciado que se saca sobre el rostro de una persona o escultura, y particularmente de un cadáver. ‖ 4. Capa de diversos productos cosméticos con que se cubre la cara o el cuello durante cierto tiempo, generalmente breve, con fines estéticos. ▪ quitarse alguien la ~. loc. verb. quitarse la máscara.

La elección de mascarilla por parte de las academias se justifica por la profusión del uso del objeto que designa este término (acepción 2 del DLE) durante la crisis sanitaria mundial del 2020. Precisamente la acepción 2 de mascarilla es una de las enmiendas que figuran en la presente actualización del DLE, que ha pasado de estar definida como «máscara que cubre la boca y la nariz para proteger al que respira, o a quien está en su proximidad, de posibles agentes patógenos o tóxicos» a «máscara que cubre la boca y la nariz de su portador para protegerle de la inhalación y evitar la exhalación de posibles agentes patógenos, tóxicos o nocivos». Es sabido que mascarilla se ha formado sobre máscara y el sufijo diminutivo femenino -illa; lo que no es tan conocido es que el Diccionario incluye desde 2001 (22.ª edición) mascarita, otro diminutivo lexicalizado a partir de máscara, pero solo de uso en la zona del Río de la Plata y con un significado diferente.

pandemia

(Del gr. πανδημία pandēmía ‘reunión del pueblo’). f. Med. Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

La palabra se incorporó al Diccionario en su 15.ª edición (1925) con la misma definición y etimología que se ofrece en la actualidad. Era ya por esa época un término que contaba con cierto recorrido en nuestro idioma, pues se documenta al menos desde 1867 en sentido recto y, ya a comienzos del siglo pasado, en usos metafóricos:

1867 La Asamblea del ejército y armada, n.º 15 (ESPAÑA): Si ponéis al lado de intereses facticios la oposición á la luz, la resistencia del hábito, será tanto como proclamar que padecemos la pandemia y no queremos ni estimamos la salud.

En cuanto a su origen, el término griego πανδημία pandēmía ‘reunión del pueblo’ se compone del elemento παν- pan- ‘todo’ y de δημος dêmos ‘pueblo’. Con el significado actual, pandemia se documenta en latín en 1557. Se trata de una voz formada sobre el latín medieval epidemia ‘epidemia’, con sustitución del prefijo epi- por el elemento compositivo pan- para indicar que afecta a toda la población.

Es curioso notar que la primera aparición en la lexicografía española del término pandemia tiene lugar en 1788 en el diccionario de Esteban Terreros y Pando, donde figura con un valor que puede resultar sorprendente para el lector de hoy:

PANDEMIA, sobrenombre de Venus, y que quiere decir popular, ó á quien sigue todo el pueblo.

Se trata en realidad de la versión latina de πάνδημος ‘Αϕροδίτη pándēmos Aphrodíte ‘amor carnal’, pero que propiamente significa ‘la popular Afrodita’. Como se ve, Terreros optó por transmitir en su obra la interpretación más literal y casta de la expresión grecolatina.

teletrabajo

De tele-¹ y trabajo. m. Trabajo que se realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando las redes de telecomunicación para cumplir con las cargas laborales asignadas.

Incorporado al Diccionario en su última edición, el término ha adquirido una relevancia notable en este 2020 por haber sido el teletrabajo el medio al que han recurrido numerosas empresas privadas y organismos públicos para no paralizar su labor durante el confinamiento. Prueba de la vigencia de esta palabra durante estos meses es que la búsqueda de la voz teletrabajo en Google depara actualmente más de 36 millones de resultados.

La voz teletrabajo consta del elemento compositivo tele-¹ ‘a distancia’ y el sustantivo trabajo, pero resulta interesante indicar que cuenta tele-¹ en el Diccionario con otros dos elementos compositivos homónimos: tele-² ‘televisión’ y tele-³ ‘teléfono’, este último añadido como novedad a la actualización de este año.

tele-². (Acort. de televisión). elem. compos. Significa ‘televisión’. Telebasura, telediario.

tele-³. (Acort. de teléfono). elem. compos. Significa ‘teléfono’. Teleoperador.

virtual

(Del lat. mediev. virtualis, y este der. del lat. virtus ‘poder, facultad’, ‘fuerza’, ‘virtud’). adj. 1. adj. Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real. ‖ 2. Implícito, tácito. ‖ 3. Fís. Que tiene existencia aparente y no real. → foco ~, imagen ~, realidad ~.

Esta voz ya la recogía en 1739 el Diccionario de autoridades definida como «lo que en virtud, fuerza, ò actividad equivale à otra cosa, en orden à obrar como ella». Es interesante señalar que, en las primeras documentaciones en los corpus académicos, virtual presenta un valor cercano a virtuoso.

En nuestros días, el uso de este término es muy común para aludir a aquello que, creado por medios informáticos, produce la sensación de tener existencia aparente, como sucede con realidad virtual, mascota virtual o mundo virtual, por poner unos ejemplos. (TVY)(Con información del sitio web de la RAE y archivos del redactor)(04/01/21).