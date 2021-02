Denys Ramos: todo comenzó como un juego

“Corría a mi casa llenaba el pomo de agua, regresaba y jugaba a que les echaba champaña en la cabeza para que refrescaran mientras sudaban enormemente”.

Denys Alejandro Ramos Antúnez nació el 11 de junio de 1984 en Ciudad de La Habana. A la edad de 10 años veía como los muchachos de su barrio jugaban al fútbol con porterías de piedra.

Lo que no sabía el pequeño niño era que dentro de esos jovencitos había uno que se dirigiría a él para hacerle la pregunta que le cambiaría la vida, ¿quisieras actuar?

“No tenía la menor idea si eso se podía hacer. Cómo un niño de diez años podía llegar a actuar sin ser de la televisión, un niño que tuviera padres en los medios o algo así. Me parecía muy ajeno a mi realidad”.

Amaury Guerra es el nombre del joven que le inculcó a temprana edad ese “bichito”. El actor nunca supo cuántos años tenía Guerra, pero sí que era mayor que él. Actualmente no vive en Cuba, pero Denys lo recuerda de esta forma: “Ese fue como mi primer maestro, mi guía, la primera persona que me sedujo para que actuara. Me entrenaba a veces y me enseñó como aprenderme el texto”.

Muchos fueron los roles interpretados en la niñez como parte de matutinos escolares. Sabía imitar a Ángel García “Antolín el Pichón”, decir poemas o representar un cuento. En esos primeros años no tomaba en serio la actuación. Lo llevaron al grupo de Humberto Rodríguez, el Olga Alonso, en la Casa de la Cultura de Plaza en La Habana. Y aunque para la prueba había otro niño, solo se quedó él.

“Humberto le dijo a mi mamá: -Mira, sí lo voy a utilizar porque tiene muy buena concentración y creo que me va a servir para lo que quiero”. “Entré en el grupo. Después me dieron a aprender un texto de Yerma, en el cual el niño hablaba en medio de una fiesta y decía un pedazo de un verso”.

Con la llegada a Cuba del Período Especial, la situación para Denys Ramos cambió. No tenía zapatos. Su mamá decidió dejarlo de llevar a los talleres de actuación, pues terminaba muy tarde y casi todos allí eran adultos. A pesar de eso él recuerda esa etapa como una experiencia interesante que le dejó lindas huellas.

Estuvo alrededor de un año fuera del apartamento donde había nacido, y a su regreso le llega la noticia de que Adolfo Llauradó iba a abrir un taller para interesados en la actuación. De esa forma se reincorporó al mundo del arte. Estuvo dentro de los alumnos fundadores. Recuerda a Llauradó y a Luis Ubaldo Benítez como sus primeros maestros en la profesión, los que verdaderamente lo introdujeron de lleno en lo que era actuar.

“De ellos aprendí cosas increíbles y realmente me siento muy muy feliz de que esos acontecimientos hayan ocurrido así. Agradezco a la vida haberlos conocido. Adolfo ya no está entre nosotros, pero Luis Ubaldo Benítez es mi amigo, mi maestro, y también el padre que me queda vivo dentro de esta profesión”.

Luego comienza sus estudios en la Escuela Nacional de Arte (ENA), de la cual es graduado.

Actuar no fue lo primero que quiso ser Denys Ramos. Comenta que el padre de su mejor amigo era piloto y que eso era algo que le atraía. Quiso ser también médico y deportista, sobre todo en lo referente al atletismo. No obstante, sabía que en esto último iba a tener dificultades por una característica física que presenta, desviación de la tibia de ambas piernas. Cuando veía alguna película de peloteros se interesaba por ello.

“Quise ser casi todas las profesiones que existen en la vida. Una cosa sí tenía clara, que fuese lo que fuese, la profesión que eligiera para mi vida la iba a hacer con todo el amor y dedicación del mundo. Además, que yo supiera que no me iba a aburrir nunca. Si en algún momento me hubiera pasado por la mente que me iba a aburrir de ser actor pues lo hubiera dejado”.

¿Cuál es el personaje del que te ha costado más desligarte?

-Evidentemente Shidarta. Una de las causas ha sido porque mi personalidad tiene mucho que ver con la de ese personaje, tenemos muchos puntos de contacto, muchas historias en común. Shidarta fue un personaje que me llevó a entrenar mucho. Tenía como seis o siete entrenamientos diarios a veces. Eso te prepara psicológicamente, te deja un lindo sabor, un lindo recuerdo. Te enamoras de una manera tal que luego te cuesta un poco de trabajo desprenderte.

El hecho de que la telenovela Aquí estamos, de la cual formaba parte el personaje, saliera como es costumbre después de terminada la filmación y edición, hizo que fuera más difícil el proceso de separación. En la calle todos comenzaron a llamarlo por el nombre de Shidarta, y aún hoy es recordado por encarnarlo. Ha sido, según el actor, el papel más identificativo para él.

“Requería mucho de mi alma y se la di”, expresó sobre dicho rol.

Sin embargo, considera que no es necesariamente el que le ha llevado mayor preparación, pues en el teatro ha tenido papeles complejos, pero sí es uno de los mejores preparados.

Entre teatro y televisión no existe preferencia, se inclina más por los personajes y sus características, capaces de sacar lo mejor de él sin importar las circunstancias.

“Pensar, sentir, vivir, son las tres cosas que me gustan de la actuación. No importa donde me pare, si es en un set de grabación, cine, televisión, radio o un tabloncillo, siempre y cuando lo principal sea esas tres cosas”.

La obra de teatro Dudo constituyó un proceso interesante para el actor. Fue el primer monólogo que interpretó y requería de suma profesionalidad al tener que quedarse completamente desnudo por cuarenta minutos sobre el escenario. Representa un antes y un después en su carrera y le ha dado una gran preparación físico-mental.

El ejercicio de “soledad pública” para actores le ayudó en este papel, pues es una base para saber cómo lograr esa confianza en un sitio donde todos te observan. Pese a esto Denys Ramos señaló: “Creo que es más difícil desnudar el alma como dicen, o quitarse las máscaras de uno, de la personalidad, el carácter, de la forma de ser, que quitarse la ropa”.

¿Qué pudo aportarle Denys Ramos al personaje de Fabián en la telenovela El rostro de los días?

“Le pude prestar experiencias de tío porque no soy papá. Por otro lado, no soy tan diplomático como Fabián, pero sí puedo llegar a conservar bastante la calma en situaciones extremas, eso sí se lo presté al personaje. De cosas mías, siempre se le da el físico. Trato por lo general de que la personalidad de uno no sobrepase la del personaje, simplemente estoy dándole vida a algo que estaba escrito en un papel y eso requiere de mucha alma y amor”.

Otros de sus personajes han sido: Cristóbal, en Lucha contra bandidos; Lester, en la serie Zoológico y Pavel, en De amores y esperanzas. Ha merecido premios como el Adolfo Llauradó y el Caricato.

Las críticas representan un tema con el cual ha sabido lidiar en su trayectoria, ya sean de teatro o televisión. Siempre está al pendiente de todo lo que se habla de sus actuaciones. Se considera bastante autocrítico y no se autocensura. Mantiene su posición frente a la obra, y respeta la opinión expuesta en el ejercicio de la crítica, sea el juicio emitido por un especialista o no.

Denys Ramos afirma ser bastante familiar. Disfruta pasar tiempo en casa. Para él la familia no tiene necesariamente que estar unida por lazos consanguíneos, estos muchas veces no son suficiente. Los amigos son parte de ese núcleo. La similitud en los pensamientos, la búsqueda de los mismos sueños hace a la familia. Para Denys la humanidad debería ser una gran familia, y actuar de esa manera con todo lo vivo que forma parte del mundo.

“El afecto no se mendiga, se gana con el estilo de vida, la persona que sea uno y el respeto que tenga hacia los otros seres humanos que comparten este espacio-tiempo”.

Para Denys Ramos lo que comenzó como un juego, terminó por ser la profesión de la que vive enamorado. Esa misma de la que nunca se ha aburrido y de la que no pretende despegarse. Ya sea como Shidarta, Lester, Pavel o Fabián, en sus personajes siempre veremos detalles en común, su extrema calidad como actor y ser humano, y, a fin de cuentas, ese tipo de detalles son los más importantes.