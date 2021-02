Trabajo por cuenta propia avanza y se perfecciona en Cuba

El trabajo por cuenta propia continúa avanzando en Cuba en un contexto de perfeccionamiento, que multiplica las posibilidades de desarrollar iniciativas propias, y agiliza los trámites a través de una llamada “ventanilla única”, donde los interesados presentan sus proyectos y cumplen otras obligaciones exigidas por la ley sin necesidad de desgastarse en esperas infructuosas.

Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, brindo las explicaciones referidas y afirmó que no existirá una lista de actividades permitidas, porque no es necesario, sino precisiones sobre las que no se podrá ejercer.

El titular intervino durante la Mesa Redonda de la Televisión cubana del viernes último, en la que igualmente comparecieron la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, y Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero de Finanzas y Precios.

Los interesados en ejercer el trabajo por cuenta propia sólo necesitan presentar su proyecto, que puede incluir varias labores, en las antes referidas ventanillas únicas que se crearán para tales fines.

Gil Fernández se mostró optimista sobre el desarrollo del perfeccionamiento laboral en esta área y afirmó que 10 días después de dar a conocer las transformaciones profundas en el sector, las opiniones recibidas son mayoritariamente favorables y va calando la comprensión de que lo que se hace responde a una estrategia pensada a mediano y largo plazo, y no solo a urgencias actuales.

Sobre la escasez de suministros, el dirigente reconoció que en la actualidad no se dispone de todas las condiciones para garantizar las materias primas e insumos para las actividades que se podrán desarrollar, pero esto no significa que deban frenarse las iniciativas y seguir esforzándonos para alcanzar un abastecimiento estable en mercados mayoristas.

Entre las variadas alternativas que se ponen a disposición de los cuentapropistas, se identifican los inventarios ociosos de entidades estatales, la posibilidad de importación, las ventas de productos en Mercabal, y las llevadas a cabo por el Grupo Empresarial Logístico del Ministerio de la Agricultura (GELMA) con respaldo en moneda libremente convertible.

Las cadenas de tiendas también tienen comercio mayorista pero el país no dispone de todos los recursos para que el mercado se pueda reaprovisionar, y hay que trabajar con vistas a lograrlo, añadió.

Enfatizó el Viceprimer ministro la necesidad de proteger las divisas y la creación de empleos, evitando que las monedas libremente convertibles salgan del país, lo que impide la aprobación de importaciones particulares de carácter comercial.

El contexto de perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia incluye la ampliación de posibilidades a más de dos mil actividades, individuales o conjuntas, a través de proyectos individuales de los trabajadores, frente a las 127 que solo se permitían antes.(TVY)(20/02/21).