Modifican tarifas eléctricas para el sector residencial y precios del gas licuado de petróleo

Sobre el gas licuado del petróleo (GLP), Murillo Jorge informó que, en correspondencia con los cambios efectuados a las tarifas eléctricas, se modifica el precio del cilindro de 10 kg de gas licuado de 213 CUP a 180 CUP. “Esta era una preocupación de la población, y tiene que ver también que si se rebaja la tarifa de electricidad resulta necesario bajar el precio del gas licuado, para hacer coherente la matriz de consumo de la cocción de alimentos”.

Añadió que las formas de gestión no estatal en la prestación de servicios o producción de bienes van a ir a la tarifa no residencial.

“Y hay muchas combinaciones. Hay quien vive en su vivienda, paga la electricidad doméstica por las nuevas tarifas que hemos explicado; sin embargo tiene arrendado un local del Estado. En ese local del Estado va a pagar por la tarifa no residencial. Hay quien vive en su vivienda y tiene otra arrendada a una persona; también va por la tarifa no residencial.

“Están los colectivos de creadores, que algunos están por la tarifa no residencial y otros no. Todos pasarían a la tarifa no residencial, incluyendo toda la base productiva de la agricultura, que casi toda está por la no residencial”.

En resumen, subrayó, “es el principio de que si es producción de bienes y servicios va por la tarifa no residencial”.

“Hasta 500 kWh hay un nivel de subsidio importante, y hasta ese nivel de consumo es mejor tener la tarifa residencial aunque usted haga actividad productiva. Usted decide. Si le conviene la residencial, se queda con esa. Si le sube el consumo, va a la Unión Eléctrica y cambia el contrato”.

Por último, señaló la diferencia entre estas tarifas: “La no residencial no tiene subsidio, pero no es progresiva; es más plana, por eso hasta 500 kWh es mejor quedarse con la residencial, porque luego de ese punto, esta es progresivamente más cara”.