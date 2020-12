Lo que debe saber sobre los nuevos salarios, tributos, pensiones y prestaciones de la seguridad social

Bolaños Weiss dijo que ese es también el caso del precio de la electricidad, “del cual estamos al tanto sobre los criterios, preocupaciones y dudas de la población por el incremento en las tarifas eléctricas. Queremos recordar que hay un incremento parcial del real precio que toma la tarifa eléctrica. El presupuesto del Estado estará financiando alrededor de 18 000 millones de pesos anuales para complementar el costo real. Tenemos que reconocer que teníamos una tarifa extremadamente subsidiada”.

Sobre este tema, Murillo Jorge comentó que las dos Mesas Redondas realizadas demuestran la complejidad de los temas que estamos abordando. “Hoy hay muchas opiniones en las redes sociales sobre el tema de la tarifa eléctrica. Ayer se comentaron un grupo de elementos y hoy explicaré otros.

“Hoy había preocupaciones que señalaban que por qué, si lo que se usa para generar electricidad es el crudo de producción nacional en lo fundamental y no es importado, suben tanto los precios. Eso demuestra que las personas entendieron bien que todo lo importado se multiplica por 24.

“El crudo nacional se utiliza para la generación de electricidad, pero extraer el crudo tiene componentes en divisas y cuesta, y hay empresas extranjeras interviniendo ahí. No es correcto que el 80% de la electricidad en Cuba se genera con crudo nacional. Hay una combinación. En este día de hoy, en este instante, en la generación se están usando 4 100 toneladas de crudo, 5 200 de fuel importado y 1 200 toneladas de diésel importado. Por tanto, se está usando alrededor de 40% de crudo nacional.

“Por tanto, los costos de generación de electricidad son altos. El país viene haciendo inversiones en plantas térmicas más eficientes. Si lográramos tener el 24% de la matriz de generación en el 2030 con fuentes renovables, los costos bajarían y bajaría por supuesto la tarifa de electricidad. Si bajaran los precios del combustible en el mercado mundial, también podrían bajar. Todas esas alternativas se tienen en cuenta.

“Mañana va a pagar 40 pesos, pero con un salario mínimo de 2 100, y eso es el 1.9%. En los grupos de menos ingresos, pierde participación el gasto de electricidad comparado con el salario que se paga.

“Hoy una persona dijo: ‘Yo consumo 500 KW y por ellos pago 459 pesos, con la tarifa actual. Por la nueva pagaré 2 267’. Eso es verdad, pero 500 KW es bastante. “Y después dijo: ‘Y yo gano 425 pesos y voy a ganar 3 585 pesos, por tanto es muy grande lo que tendré que coger de mi ingreso para pagar la electricidad’.

“Yo me pregunto, si hoy gana 425, ¿cómo puede pagar 459 de electricidad? No creo que haya mala intención alguna, pero no se puede comparar con ‘mi salario’, hay que comparar con el ingreso del núcleo familiar. Hubo quien dijo que pagaba la electricidad y su pareja pagaba otras cosas, pero cuando ponen el aire acondicionado los dos cogen el mismo frío. Tenemos que entender que el costo de la electricidad es muy alto. Que los de menos ingreso, proporcionalmente quedan mejor que antes, y que el 50% de la factura lo paga la tarifa del Estado”, concluyó Murillo Jorge.