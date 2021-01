Get back: El regreso de The Beatles

Get back to where you once belonged*…

Get back, get back

La Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el 16 de enero, como el Día Internacional de The Beatles. Este día, pero de 1957, fue inaugurado en Liverpool, The Cavern Club, legendario escenario donde los cuatro fabulosos iniciaran su carrera. No es la única fecha para homenajear al cuarteto. Algunos prefieren hacerlo en ocasión del encuentro en que se conocieran Lennon y Mc Cartney, en tanto otros lo hacen en el aniversario de su regreso victorioso de Los Estados Unidos, en 1964, donde habían dado inicio a la llamada invasión británica.

Este 2021, la celebración tiene lugar en medio de una crisis epidemiológica de carácter mundial, pero escuchar los temas de la emblemática agrupación, que marcaron un antes y un después en la música popular, resulta para muchos una bocanada de aire limpio.

Hace apenas unas semanas, Peter Jackson, el destacado director de cine neozelandés, realizador de la trilogía del Señor de los anillos, entre otros títulos reconocidos, anunciaba el estreno para agosto próximo del documental The Beatles: Get Back. El conocido tema aparece en Let it be, último disco de The Beatles, desintegrados en 1970.

Ahora cabría preguntarse, si el rebrote de la pandemia pospondría su estreno.

De cualquier modo, The Beatles es una presencia ineludible para aquellos que se interesen por el devenir del rock y aún de la música popular. Apenas anoche, a la espera de una tanda de pan en la esquina de la UNEAC matancera, ún amigo mucho más joven que éste devenido narrador, se interesaba por la recepción de la banda en la Cuba de los míticos 60.

Apenas comenté, señalando algunos metros más adelante _ allí, frente a la UNEAC, bailé cada fin de semana los últimos temas de The Beatles.

Muchos cuentan otras historias. Es cierto que hasta el 67 y 68 los medios cubanos no reprodujeron su música. Pero en las fiestas familiares y los famosos 15 en Matanzas, The Beatles hicieron época y es improbable que cualquier joven enamoradizo, no haya tarareado alguna vez Anna o And I Love Her, al encuentro con su media naranja.

The Beatles siempre estarán de regreso.