La nueva cepa de coronavirus «parece ser más transmisible en jóvenes y niños», advierte experto de la OMS

David Nabarro, uno de los seis enviados especiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para abordar la pandemia de COVID-19, ha aseverado en una entrevista a Sky News que la nueva cepa del coronavirus, detectada en Reino Unido, parece transmitirse más fácilmente entre jóvenes y niños.

A medida que la nueva variante del SARS-CoV-2 se propaga por el país, se teme que la mutación pueda provocar la suspensión de la reapertura de escuelas, indica el medio. En ese sentido, el enviado especial señaló que siempre ha habido transmisión de virus en las escuelas, pero esta vez, hay motivos para que la gente sea «sustancialmente más cautelosa«.

WHO special envoy, Dr @davidnabarro says the new #COVID19 variant “appears to be” more easily transmitted “by younger people and children” but more research work is “underway”.

— Sky News (@SkyNews) December 23, 2020