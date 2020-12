¿Inmunidad total?, ¿adiós a las mascarillas?, ¿otra ola de COVID-19?: la vacunación arranca con 7 interrogantes

Tras diez meses de pandemia, la inmunización masiva contra el coronavirus arranca en Rusia y Reino Unido. Los ciudadanos rusos ya han empezado a recibir la vacuna Sputnik V del Centro Gamaleya en Moscú, mientras que a los británicos les será administrado a partir de este martes el antídoto BNT162b2 de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech.

EE.UU. aún no cuenta con una vacuna aprobada para su uso en el país, pero la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) tiene previsto reunirse el próximo jueves para decidir si autoriza o no la vacunación a gran escala con el fármaco de Pfizer y BioNTech.

Su homólogo europeo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), está estudiando la solicitud de comercialización, tanto de la vacuna de Pfizer y BionNTech como del fármaco de la estadounidense de biotecnología Moderna. Se espera que los reguladores europeos emitan su decisión sobre la vacuna alemana el 29 de diciembre y sobre la estadounidense el 12 de enero.

Mientras el mundo se prepara para decir adiós a la pandemia con la esperanza de volver a la vida normal, surgen varios interrogantes entre la población.

1. ¿Cómo es la inyección y qué se siente?

Algunos empleados de RT estuvieron entre los primeros 40.000 voluntarios que participaron en la fase 3 de los ensayos clínicos de Sputnik V, la primera vacuna registrada en el mundo tras demostrar su seguridad. Después de la primera dosis, parte de ellos experimentaron efectos secundarios leves como fiebre, fatiga, dolor de cabeza y dolor muscular. Al cabo de unos días, todos los síntomas desaparecieron.

Después de recibir la segunda y última dosis de la vacuna, ninguno de los trabajadores de RT que participó en los ensayos informó de efectos secundarios significativos.

En los primeros días tras recibir la primera dosis se aconseja no realizar ejercicios físicos intensos, y posteriormente, durante el tiempo que dure el ensayo, se recomienda no beber alcohol. Además, la persona no puede ponerse la vacuna contra la gripe en los treinta días siguientes tras haber recibido una dosis de Sputnik V.

En cuanto al fármaco de Pfizer y BioNTech, los efectos secundarios más graves reportados durante los ensayos fueron fatiga y dolores de cabeza, experimentados después de la segunda dosis.

2. ¿Cuántas dosis y con qué intervalo?

Tanto Sputnik V como la vacuna de Pfizer y BioNTech se administran en dos dosis con un intervalo de 21 días. La primera toma inicia la respuesta inmunológica con el desarrollo de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, mientras que la segunda debe potenciar sus efectos. La eficacia completa no se consigue hasta alrededor de una semana después de la segunda toma.

La vacuna de Moderna también se aplica en dos dosis, con 28 días de diferencia, mientras que los ensayos de desarrollada por la biofarmacéutica británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford demostraron que la inoculación tiene mayor eficacia (de hasta el 90 %) si se administra primero la mitad de una dosis, seguida de una dosis completa con al menos un mes de diferencia. La protección contra el covid-19 se genera 14 días o más después de recibir dos dosis de la vacuna.

3. ¿Me dará inmunidad de por vida?

Por ahora resulta imposible prever la duración de la inmunidad que generará cualquiera de las vacunas desarrolladas. Los investigadores pueden sacar conclusiones basándose solo en el tiempo de los ensayos, cuya duración ha sido de algunos meses, pero no pueden hacer pronósticos a largo plazo. Lo único que pueden hacer los especialistas es seguir controlando la respuesta inmunitaria de la población vacunada.

4. ¿Si me vacuno puedo dejar de usar la mascarilla?

Los desarrolladores de la vacuna rusa Sputnik V garantizan una eficiencia de más del 95 %. Por su parte, los creadores del BNT162b2 también afirmaron que su fármaco tiene una eficacia del 95 % y que protege a las personas mayores. Sin embargo, ninguna de las vacunas contra el coronavirus existentes puede garantizar una protección completa contra la infección.

Por lo tanto, independientemente de que se hayan vacunado o no, todas las personas deben seguir cumpliendo con todas las restricciones pandémicas impuestas por las autoridades sanitarias locales.

5. ¿Qué vacuna es la más eficaz?

Las empresas Pfizer y BioNTech, Moderna y el Centro ruso Gamaleya sitúan los niveles de efectividad de sus vacunas por encima del 90 %. En este sentido, resulta imposible evaluar en qué medida una vacuna en particular es mejor. Lo que si se puede comparar es el precio y las características de su almacenamiento y transporte.

La vacuna de Pfizer y BioNTech, que cuesta 19,5 dólares la dosis (39 dólares por las dos) tiene que conservarse a -70 grados centígrados y solo se puede descongelar hasta cinco días antes de su administración. Esto significa que para garantizar la vacunación de todos sus ciudadanos los países deberán contar con un sistema de producción, almacenamiento y transporte de ultracongelación, lo que supone un gran reto para muchos países.

A diferencia del resto de vacunas, la de AstraZeneca no cuenta con una eficacia superior al 90 %, pero ofrece unos requisitos de almacenamiento relativamente sencillos (temperatura normal de un refrigerador), así como un precio significativamente más asequible. Según la empresa, una dosis de su vacuna costará entre cuatro y cinco dólares.

En cuanto a Sputnik V—que tampoco requiere de temperaturas extremadamente bajas— las autoridades sanitarias rusas anunciaron que su vacuna será dos o más veces más barata que las vacunas extranjeras basadas en tecnología de ARNm con tasas de eficacia similares. Para los mercados internacionales, el precio total de las dos dosis necesarias para vacunar a una persona será de menos de 20 dólares, mientras que para los ciudadanos rusos, la vacunación con Sputnik V será gratuita.

6. Si vacunación ha comenzado, ¿por qué se predicen nuevas olas?

El proceso de vacunación masiva contra el coronavirus puede durar meses o incluso años. Todavía es demasiado pronto para dar por terminada la pandemia. Mientras tanto, los expertos advierten de la posibilidad de una nueva ola de infecciones después de las próximas fiestas navideñas.

El encendido del alumbrado festivo, las ofertas del ‘Black Friday’ o las ferias navideñas tienden a aumentar drásticamente la afluencia de gente a los centros comerciales, y este año las aglomeraciones en algunos países han sido prácticamente idénticas a las de cualquier otro, pese a la preocupación por la propagación del virus.

En este sentido, algunos expertos advierten que la relajación de las restricciones frente al coronavirus durante la Navidad podría conducir a una tercera ola de la pandemia y advierten que este tipo de comportamientos comprometen el control de la extensión de la enfermedad.

7. Entonces, ¿cuándo podremos volver a la normalidad?

Los ensayos clínicos de las vacunas actuales han demostrado que protegen frente al desarrollo grave de la enfermedad, aunque se desconoce si estos medicamentos también pueden prevenir la transmisión del virus.

En cualquier caso, para volver a la plena normalidad, es necesario lograr un porcentaje significativo de inmunidad de la población a escala mundial. Esto podría llevar meses o incluso años, sobre todo en países en desarrollo y, especialmente, teniendo en cuenta la desconfianza generalizada de la población hacia vacunas anticovid.