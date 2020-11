Cápsulas de Ciencia, Tecnología, Salud y Medio Ambiente

Afortunado turista en el parque Crater de Diamantes.– Vehículos con “patas” en la Tierra.– Cuba ocupa primera posición mundial en investigación sobre Giardia.- La temperatura del océano alcanza nivel récord.- El plástico perfecto fabricado con pieles y escamas de pescado.

Hallan diamante de 4,49 kilates en parque estatal Crater of Diamonds

Steven McCool,de 34 años de edad, habitante de Fayetteville (Carolina del Norte, EE.UU.) descubrió un gran diamante de 4,49 quilates en el parque de Arkansas, a donde viajó por quinta vez para visitar al lugar, el único del mundo con verdaderos diamantes abierto al público, y fue favorecido por las inclemencias del clima. Refiere Rusia Today que cuando el hombre ya iba a volver a su casa, tras las fuertes lluvias, que crearon unas condiciones ideales para la búsqueda de gemas, decidió quedarse un día más. McCool pasó horas tamizando tierra en el agua fría, cuando a 30 minutos del cierre del lugar, vio algo parecido a un trozo de ámbar, pero descubrió que era un diamante. El estadounidense llevó su hallazgo a los especialistas, que confirmaron su hipótesis. “…un diamante amarillo canario de 4,49 quilates, del tamaño de un caramelo jalea, que parece tener una gran claridad. Es un diamante impresionante», dijo Meghan Moore, superintendente asistente del parque. El afortunado llamó a su diamante ‘BamMam’, por las iniciales de los nombres de su hijo, de 7 años, y su hija, de 5. «¿Qué es más precioso que una piedra preciosa? Mis hijos. Entonces le puse el nombre de ellos, que quedará con el diamante para siempre», explicó. BamMam es el tercer diamante más grande encontrado durante este año, mientras que más de 75.000 gemas fueron descubiertas en el parque desde el primer hallazgo, en 1906.

Vehículos con “patas” en la Tierra

No estarán solo en la Luna y en Marte, también en nuestra aldea planetaria, la Tierra. Salen de la calzada, echan a andar y ascienden por una inaccesible montaña de cascotes después de un terremoto. O suben tres o cuatro peldaños de una escalera para ayudar a una persona que se mueve en silla de ruedas. Es el objetivo por ejemplo de un vehículo que no engaña con su nombre —Audi lunar quattro— y que ya está preparado para salir al espacio en 2021. Una muestra de que los fabricantes de coches ponen la vista mucho más allá del asfalto. Esa es la idea que sustenta el prototipo Hyundai Elevate, el primer coche con patas móviles, una mezcla entre supertodoterreno eléctrico y robot que la marca coreana denomina Ultimate Mobility Vehicle (UMV, vehículo de máxima movilidad por sus siglas en inglés) y que ahora trasladará del ordenador a la vida real. Se creó la división New Horizons Studio, que comandará el vicepresidente del grupo Hyundai,John Suh, director antes del centro de robótica Hyundai Cradle y efusivo en el pronóstico: “Nuestro objetivo es crear el primer “transformer-class vehicle”: Hyundai adelanta la creación de un coche que puede convertirse en otra cosa y circular por lugares insospechados, principalmente en situaciones de emergencia.

La propuesta se asemeja en algo a otras (ocurre con el Toyota e-Palette, por ejemplo), ya que el Elevate consta de una plataforma modular sobre la cual pueden colocarse diferentes cápsulas en función de la necesidad específica, ya sea una UVI móvil o un habitáculo más convencional. Pero la diferencia la esconden las patas robóticas, con motores de propulsión propios y la capacidad de moverse en cualquier dirección.

La marca propone un símil: su UMV puede moverse —podrá, cuando sea— como un mamífero y un reptil, porque da pasos de hasta metro y medio, escala paredes de la misma altura y bloquea las patas cuando se hace necesario. Y se despatarra, si se permite la expresión: puede extender sus brazos robóticos hasta conseguir bajo su vientre un ancho de vía que supera los cuatro metros y medio, siempre con el habitáculo estable y nivelado.

El vehículo de Hyundai también responderá como un coche tradicional, ya que estará preparado para replegar sus extremidades, apoyar las ruedas en el asfalto y circular a velocidad de crucero en autopista.

Cuba ocupa primera posición mundial en investigación sobre Giardia

Por el trabajo desarrollado en la investigación sobre la infección por Giardia en humanos, el ranking médico de expertos mundiales EXPERTSCAPE situó al doctor cubano Ángel Arturo Escobedo Carbonell en la primera posición en el mundo en Giardiasis, reseña el sitio web de la ACN.

EXPERTSCAPE es el buscador de biomedicina más extenso con información objetiva para pacientes, profesionales y hospitales en más de 27 mil temas. Basa su ranking en el número de investigaciones publicadas en revistas médicas de alcance internacional y en el grado de influencia del investigador en la comunidad científica a la que pertenece.

Escobedo Carbonell, Máster en Epidemiología y jefe del departamento de Epidemiología hospitalaria del Instituto de Gastroenterología, en la capital cubana, se ha dedicado a la investigación en Parasitología clínica y dentro de ella al estudio de la giardiasis desde 1997. El experto cubano ha realizado indagaciones sobre el cuadro clínico, los factores de riesgo y los procesos diagnósticos y de búsqueda de tratamientos relacionados con la referida enfermedad en niños y adultos. También ha trabajado en el diseño de los mejores procedimientos que hoy sirven para el desarrollo de las guías internacionales de esta parasitosis intestinal, una de las enfermedades diarreicas parasitarias más comunes que afectan a los seres humanos.

EN CONTEXTO

La giardiasis es una enfermedad diarreica ocasionada por Giardia intestinalis (conocido también como Giardia lamblia), parásito microscópico unicelular que vive en el intestino delgado de las personas en su porción anterior (duodeno) y se transmite en las heces de una persona o animal infectado. Este parásito está protegido por una cobertura exterior que le permite sobrevivir fuera del cuerpo y en el medio ambiente por largos períodos.

Durante las dos últimas décadas, Giardia se ha reconocido como una de las causas más comunes de la enfermedad transmitida por el agua (de beber y recreativa) en los humanos en los Estados Unidos; otras formas de contaminación son: comer frutas y verduras no lavadas de forma adecuada o que fueron cultivadas usando fertilizante contaminado, tener contacto con personas que no se lavan bien las manos o con cubiertos de personas infectadas ya que el cloro no inactiva al parásito. El parásito se encuentra en todas las regiones del mundo.

La temperatura del océano alcanza nivel récord

El año pasado fue el más cálido que se haya registrado para los océanos mostrando un calentamiento acelerado del planeta. El nuevo análisis publicado en la revista científica Advances in Atmospheric Science. muestra que los últimos cinco años, son los más cálidos registrados en el océano.Los océanos absorben el 90% del exceso de calor atrapado en la atmósfera por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. Como resultado, el océano es despiadadamente preciso en el seguimiento del progresivo cambio climático.

Según The Guardian… La cantidad de calor que se añade a los océanos es equivalente a que cada persona del planeta utilice 100 microondas durante todo el día y toda la noche. La energía calórica con la que la actividad humana ha bombardeado los océanos en los últimos 25 años, equivale a la detonación de 3.600 millones de bombas atómicas de Hiroshima, dijo el autor principal Lijing Cheng en un comunicado de prensa. Michael Mann que trabajó en el informe, subrayó sus resultados… “Encontramos que 2019 no sólo fue el año más caluroso registrado, sino que mostró el mayor incremento en un solo año de toda la década, un recordatorio aleccionador de que el calentamiento de nuestro planeta causado por el hombre continúa sin disminuir”.

El aumento de la temperatura de los océanos provoca tormentas más severas y potentes e interrumpe el ciclo del agua, lo que significa más inundaciones en las zonas costeras, sequías e incendios forestales, así como un aumento inexorable del nivel del mar.

Las olas de calor marinas – cada vez más comunes y son “como incendios forestales” – han diezmado los arrecifes de coral en todo el mundo, así como los bosques de algas marinas, destruyendo ecosistemas y hábitats clave (Saber más sobre ecosistemas marinos) para incontables especies marinas que además tienen impactos alarmantes para la humanidad.

Esta energía impulsa tormentas más grandes y un clima con perspectivas más extremas, dijo Abraham, investigador del informe… “Cuando el mundo y los océanos se calientan, cambia la forma en que la lluvia cae y se evapora”. Hay una regla general que dice que las zonas más secas se van a volver más secas y las zonas más húmedas se van a volver más húmedas, y la lluvia se producirá en mayores precipitaciones.

El plástico perfecto fabricado con pieles y escamas de pescado

El MarinaTex parece ser una alternativa innovadora, orgánica y biodegradable al plástico tradicional fabricado con los subproductos de la industria pesquera. En la “guerra” contra los materiales que amenazan los océanos, hay multitud de iniciativas, Coinciden expertos en que su reducción debe de ser una prioridad sabiendo que el plástico tarda unos 700 años en descomponerse. El MarinaTex, está hecho con la piel y las escamas de los pescados cuyas proteínas son extraídas y ligadas por algas rojas.

Los residuos de la industria pesquera son abundantes y directamente van al vertedero que, por poner un ejemplo y tener los datos, el Reino Unido y a lo largo de un año, la pesca produce 492.020 toneladas de residuos.

El material innovador inventado por Lucy Hughes (Universidad de Sussex) ha sido galardonado este año por el Premio James Dyson, que premian los diseños innovadores que tiene repercusión en el medio ambiente.

El MarinaTex reúne las capacidades perfectas; es una lámina de material translúcida, flexible y más resistente que el plástico convencional (mayor resistencia a la tracción). Puede biodegradarse completamente en contenedores de reciclaje de alimentos en casa o en compost sin lixiviar con productos químicos tóxicos para el medio ambiente, reseña el sitio web Ovacen. (TVY)(Con informaciones de sitios web especializados, agencias y archivos del redactor9(09/11/20).