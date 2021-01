Cápsulas de ciencia, salud y medio ambiente

Descubren nuevo grupo de ballenas azules a través de su canto.–Vegetales aportan a innovaciones científicas medicinales en Cuba.- Declaran extinguido al que fue Puma concolor couguar.– Premiarán novedosa metodología para gestión de la ciencia en Salud Pública ¿Carne y pescado producidos en laboratorios?–

Descubren nuevo grupo de ballenas azules a través de su canto

Nadando en las aguas cálidas del Océano Índico, un nuevo grupo de ballenas azules fue localizado por su inusual forma de canto. Las melodías submarinas fueron captadas por primera vez en 2017 en tres lugares diferentes, separados por casi 3 kilómetros y medio: primero frente a la costa de la isla de Madagascar y más tarde cerca del Mar Arábigo. Finalmente, se escucharon cerca de Omán, en el Archipiélago de Chagos.

De acuerdo con Science Alert, se pensaba que existía una sola población de ballenas azules (Balaenoptera musculus) en el mundo. Sin embargo, este nuevo hallazgo demostró lo contrario, con la particularidad inesperada de que este nuevo grupo tiene un llamado único, nunca antes registrado por los seres humanos. Cuando el canto se escuchó por primera vez, tomó por sorpresa a la comunidad científica. Las canciones de las ballenas se estudian en todo el mundo, y no se tenía noticia de un grupo distinto al que ya se conocía en las aguas del Índico. Sin embargo, con este descubrimiento se constató que existen al menos dos grupos de ballenas azules, tal vez superpuestos, en una misma región.

A partir de una serie de grabaciones, se tiene relativa certeza de que esta nueva melodía corresponde a un grupo distinto. Salvatore Cerchio, Director del Programa de Cetáceos del Fondo Africano de Conservación Acuática, señaló lo siguiente en un comunicado: Hacer este tipo de registros de audio de manera remota es todo un reto. Particularmente, si se pretende hacerlo coincidir con una especie de ballena en específico. Aún más si el esfuerzo se enfoca en una población particular de estos mamíferos marinos. A pesar de que no existen datos visuales o genéticos que comprueben esta suposición, el equipo de Cerchio está seguro de que estas ballenas azules no se habían avistado nunca antes. Cerchio y sus colegas sintonizaron esta nueva melodía submarina mientras buscaban a una manada de ballenas en las cercanías de Madagascar. Tras registrar una melodía distinta, sumergieron sus equipos de audio para escuchar estos rumores con más claridad: tenían la esperanza de seguir escuchando a escondidas.

Sin embargo, el secreto duró poco tiempo bajo el agua. Conforme registraron con más claridad esta nueva canción y el estudio tomó forma, otros biólogos marinos se interesaron por conocer los resultados.

Este descubrimiento despertó curiosidad y gran emoción entre la comunidad internacional de biólogos marinos. A propósito del hallazgo, Asha de Vos, bióloga marina que ha estudiado las ballenas azules en el Océano Índico, destacó que éste es “un gran recordatorio de que nuestros océanos siguen siendo un lugar muy inexplorado“. Aunque no participó en el estudio de Cerchio, se mostró asombrada por sus resultados. (Con información del sitio web National Geographic).

Vegetales aportan a innovaciones científicas medicinales en Cuba

Más allá de la tradición y los usos etnomédicos de las plantas medicinales a nivel mundial, en Cuba existen investigaciones que avalan el efecto inmunomodulador de determinadas especies vegetales, afirmó el doctor Johann Perdomo, jefe del departamento de Medicina Natural y Tradicional del MINSAP, quien destacó que entre ellas el anamú (Petiveria aliácea) ha sido quizás la planta mejor estudiada por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y el Laboratorio Farmacéutico Oriente.

Esta última empresa, adscrita a BioCubaFarma, tiene registrada ante la autoridad reguladora la forma farmacéutica tabletas de anamú 400 milígramos como medicamento de origen herbario, indicado en la inmunodeficiencia celular en adultos.

Añadió el especialista que el Nutrisol, suplemento nutricional producido por LABIOFAM a partir de una mezcla de componentes de savia de pseudotallo de plátano (Musa paradisiaca), propóleos y miel de abejas, es otro de los productos naturales disponibles en el país con acción sobre el sistema inmune.

En opinión del doctor Perdomo, se recomienda su uso profiláctico o adyuvante en personas con desórdenes del tracto gastrointestinal, así como del sistema inmune asociados a procesos infecciosos o crónicos.

Resaltó, además, que a las opciones de las plantas medicinales, se suman los medicamentos homeopáticos y en tal sentido y de forma progresiva se ha ido extendiendo por el país la distribución de PrevengHo-Vir, como elemento incorporado a las estrategias de prevención del MINSAP para el enfrentamiento a la COVID-19.

Ese fármaco, registrado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED), autoridad reguladora de medicamentos del país, se emplea en la prevención de la influenza, enfermedades gripales, dengue e infecciones virales emergentes, con utilidad en condiciones de riesgo epidemiológico, precisó.

El Cuadro Básico de Productos Naturales en Cuba también cuenta con AliviHo-Inmune, otro complejo homeopático que en este caso se recomienda a partir de la acción específica de cada uno de sus componentes, como estimulante auxiliar del sistema inmune, particularmente en pacientes en recuperación o convalecencia, aseveró el doctor Perdomo.

Otras modalidades terapéuticas de la Medicina Natural y Tradicional se suman a las anteriores de la Fitoterapia y la Homeopatía, por sus potencialidades de incrementar la capacidad de respuesta del organismo de forma general ante las enfermedades, y especialmente en el caso de la estimulación del sistema inmune.

El doctor Perdomo anunció que actualmente se desarrolla un ensayo clínico sobre el valor de la ozonoterapia administrada por vía rectal como complemento del tratamiento convencional en el paciente con diagnóstico de COVID-19, refiere el sitio web de la ACN.

Declaran extinguido al que fue Puma concolor couguar

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos ha declarado oficialmente extinto al puma del este norteamericano (Puma concolor couguar), una de las subespecies de león de montaña, tras eliminarlo de la Lista Federal de Vida Silvestre Amenazada y en Peligro de Extinción.

En 1973 el puma del este de Norteamérica fue incluido en la lista de especies en peligro de extinción. En 2015, el Registro Federal publicó una solicitud para excluir al animal de la lista, y finalmente el 23 de enero de 2018 se ha emitido el comunicado donde ha sido declarado oficialmente extinto.

Aunque el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos abrió una investigación sobre el estado del león de montaña en 2011, no fue hasta 2015 cuando los expertos concluyeron finalmente que no existía evidencia de que quedase una población viva de estos felinos.

En los 80 años que han pasado desde el último avistamiento confirmado de un puma oriental, ha habido algunos que dicen haberlos visto. Pero los científicos señalan que probablemente estos ejemplares procedieran de zoológicos y colecciones privadas.

Los expertos afirman que se necesitan de grandes carnívoros, como los pumas, para mantener sana la red alimentaria. Es por esta razón que se espera por los estados del este y del medio oeste los reintroduzcan. Esta postura está respaldada por Michael Robinson que es defensor de la conservación del Centro para la Diversidad Biológica.(Con información de National Geographic).

Premiarán novedosa metodología para gestión de la ciencia en Salud Pública

Una metodología para gestionar la innovación en el sector de la Salud Pública será una de las 13 investigaciones que recibirán los premios territoriales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en la provincia de Matanzas, en ocasión del Día de la Ciencia Cubana.

La propuesta está concebida como un instrumento que permitirá a la Universidad de Ciencias Médicas (UCMM) y al sector sanitario en general mejorar la calidad de sus resultados científicos, los cuales a mediano plazo repercuten en la calidad de los servicios.

Arialys Hernández Nariño, autora de la propuesta y especialista de la casa de altos estudios con sede en esta ciudad, declaró a la ACN que integra herramientas, enfoques y buenas prácticas a nivel internacional, como la gestión de proyectos y por procesos.

La también doctora en ciencias explicó que se identificaron limitaciones en la forma de organizar el trabajo y poca utilización de métodos gerenciales en función de la mejora continua, a partir del conocimiento como un activo importante.

Hernández Nariño destacó que la nueva metodología pretende influir con éxito en indicadores como proyectos de investigación y su respuesta a problemas y prioridades, desarrollo del potencial científico, producción de publicaciones, calidad, y la ejecución del presupuesto, entre otros.

Comenzamos la aplicación extensiva en la local facultad de Ciencias Médicas, se prevé generalizarla a otras instituciones de Salud Pública, según las características de cada escenario y sus problemas específicos, comentó.

En Matanzas, provincia que el próximo día 15 será sede del acto nacional por el Día de la Ciencia Cubana, se entregarán también premios territoriales del CITMA a investigaciones sobre agricultura, educación y otras áreas del conocimiento.

¿Carne y pescado producidos en laboratorios?

Varias empresas buscan obtener carne de pescado sin peces y de crustáceo sin crustáceos cuando otras ya logran producir pollo y otras carnes en sus laboratorios, como los de la compañía estadounidense Eat Just.

Expertos afirman que el pescado “in vitro” podría estar preparado para llegar al plato entre el año que acaba de comenzar y el que viene. Lo que se sabe es que varias empresas de todo el mundo han conseguido desarrollar productos similares al pescado y la carne a partir de proteínas vegetales. Lo hace Impossible Foods en California y Heura en España. La compañía usa soja, guisantes y aceite de oliva para fabricar una carne vegetal de ternera o pollo casi indistinguible de la original. También hay ya en el mercado la carne sin carne aprobada en Singapur, que, en lugar de proteínas vegetales, se hace con células madre. Son sin duda grandes adelantos de la ciencia, pero es la carne marina la que podría convertirse en la comida del futuro. Y no por el sabor, la textura o el precio, sino porque su producción podría ayudar a acabar con la sobrexplotación de los océanos. No es de extrañar, pues, que las empresas que ya trabajan en estos productos enarbolen la bandera verde de defensoras del planeta.

De momento, lo que genera su actividad son ciertas dudas. No están ligadas tanto al desarrollo en un laboratorio, algo totalmente posible y seguro, sino a aspectos como que actualmente se necesita una gran cantidad de energía para los biorreactores donde evolucionan las células, lo que convierte su producción en inviable e insostenible para el medio ambiente. Tampoco por precio, en este momento, es un producto accesible, por lo que hará falta reducir su coste de fabricación para llegar a una mayoría de la población (aunque la inversión parece segura porque todo apunta a que ganar la carrera por ofrecer un alimento saludable, nutritivo y sostenible de forma masiva será un gran negocio). ¿Y las ventajas? Más sostenibilidad y menos mercurio… (Con información del diario digital El país de España)

