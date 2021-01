Cápsulas de ciencia, salud y medio ambiente

— “No existe vacuna contra el cambio climático”.– República Dominicana y Haití unirán esfuerzos frente al cambio climático.– Unión Europa da la bienvenida a EE.UU. al Acuerdo de París.– Ingenio contra la proliferación de los mosquitos.- El polémico café, entre la utilidad y el desvelo, también se emplea en cosmetología.–

No existe vacuna contra el cambio climático

Una de las frases más ingeniosas referidas a la necesidad de hallar soluciones colegiadas a los multifactoriales problemas que afronta la humanidad del presente, y sobre todo la del futuro, en relación con el cambio climático, la acaba de pronunciar el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al recordar: “no hay una vacuna para arreglar nuestro clima cambiante”. La implícita referencia a la trágica Pandemia de la Covid 19 obliga a atender la observación en un contexto que el propio disertante se encargó de recordar: ”este fenómeno está ocurriendo ahora y de forma mucho más rápida”, por lo que hay que anteponer políticas de adaptación y mitigación contra el calentamiento global”.

En un acto previo a la Cumbre de Adaptación al Clima (CAS), que organiza Países Bajos el 25 de enero, el diplomático surcoreano consideró que esta conferencia, que se celebrará durante 24 horas para abarcar eventos en todas las zonas horarias, “no podría haber llegado en un momento más adecuado” que la lucha global para frenar la pandemia.

“Esta cumbre representa una oportunidad para reflexionar sobre cómo comunidades y países alrededor del mundo pueden recuperarse de esta crisis mejor, más fuerte y de forma conjunta. En este contexto, esta cumbre es increíblemente importante”, añadió.

Sobre el acuerdo climático firmado en 2015 de París, Ban Ki-moon subrayó sentirse “orgulloso de haber sido uno de los líderes mundiales que en ese momento estaban unidos por el futuro de la humanidad y el planeta Tierra” y señaló estar “encantado” de que el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, se haya vuelto a unir al acuerdo, lo que supone -añadió- un “momento histórico” para la lucha climática.

República Dominicana y Haití unirán esfuerzos frente al cambio climático

República Dominicana y Haití han firmado una declaración conjunta encaminada a preservar los recursos naturales y luchar contra los efectos del cambio climático en La Española, isla que comparten ambos países. La declaración ha sido firmada por los ministros de Medioambiente de República Dominicana, Orlando Jorge Mena, y Haití, Abner Septembre. El municipio de Comendador, provincia Elías Piña, cercano a la frontera, fue el lugar escogido para llevar a cabo la reunión en la que se rubricó el documento en el que se señala la necesidad de trabajar en nueve puntos fundamentales, según informó el Ministerio dominicano a través de Twitter.

En concreto, se abogó por retomar el compromiso de trabajar de manera conjunta y sistemática en programas de reforestación en la zona fronteriza, así como desarrollar mecanismos que garanticen la conservación de las áreas protegidas transfronterizas, y la lucha contra el tráfico ilícito de especies de flora y fauna. Asimismo, continuar y aumentar el programa de becas, intercambio de información, las capacitaciones técnicas en el área forestal y los programas de manejo de incendios destinados a bomberos forestales y guardabosques.

También cooperar en la búsqueda de alternativas sostenibles de combustibles para cocinar que reduzcan el uso intensivo de la leña y carbón de leña.

Unión Europa da la bienvenida a EE.UU. al Acuerdo de París

La Unión Europea dio la bienvenida a Estados Unidos a su retorno al Acuerdo de París contra el cambio climático, una de las primeras decisiones del nuevo presidente de este país, Joe Biden, después de que su predecesor, Donald Trump, abandonara este pacto global para mitigar el aumento de la temperatura del planeta.

“Tenemos ganas de tener a Estados Unidos de nuevo a nuestro lado para liderar los esfuerzos globales para combatir la crisis del clima”, dijeron en un comunicado el vicepresidente de la Comisión Europea a cargo del Pacto Verde Europeo, Frans Timmerman, y el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell. Esta crisis, añadieron, “es el reto definitorio de nuestra era y sólo puede abordarse combinando todas nuestras fuerzas” En su primer día en la presidencia, Biden firmó un documento para la reincorporación de EE.UU. al Acuerdo de París, dando marcha atrás a la salida decidida por su predecesor, Donald Trump, para abandonar este acuerdo sellado en 2015 en la capital de Francia durante la Administración de Barack Obama (2009-2017).

Los compromisos del Acuerdo de París tienen como objetivo evitar un aumento de las temperaturas a final de siglo superior a 2 grados centígrados y luchar por mantenerla en 1,5 grados en relación a los niveles preindustriales.

Trump, que siempre se mostró contrario al acuerdo, ordenó la retirada de su país del Acuerdo de París en junio de 2017, una decisión que tuvo efecto el 4 de noviembre de 2020, solo un día después de las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Biden.

La UE apuntó igualmente a la cumbre del clima de Naciones Unidas de Glasgow en noviembre de este año como “un momento crucial para aumentar la ambición global” en materia climática, un objetivo para el que esperan trabajar en las próximas reuniones del G7 y G20.

Ingenio contra la proliferación de los mosquitos

Un grupo de estudiantes de secundaria de Oakland Park (Florida) ha registrado en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. un “agitador de mosquitos” que hace que los insectos no pongan huevos en el agua donde se coloca. Con 10.000 dólares que recibió en 2018 del Programa Lemelson-MIT, para crear soluciones tecnológicas para problemas reales, el Inven-Team del Instituto Northeast, integrado en el sistema de enseñanza pública del condado Broward, desarrolló esta herramienta anti-mosquitos con el fin de poder controlar las enfermedades que transmiten.

El equipo creador del “agitador de mosquitos”, que al vibrar produce ondulaciones en el agua que disuaden a los mosquitos de poner sus huevos allí, pues buscan aguas estancadas para ello, estuvo dirigido por la profesora Clara Mabour.Hace ocho años, cuando era alumna de este instituto, participó en el desarrollo de una planta potabilizadora de agua portátil que se mostró en 2013 en una feria de ciencia organizada por la Casa Blanca cuando el presidente era Barack Obama.

El superintendente de enseñanza pública de Broward, Robert W. Runcie, felicitó a este “destacado” equipo y a quienes lo apoyaron. “Su legado seguirá vivo a través de la patente que es un logro extraordinario y particularmente relevante aquí en Florida“, dijo Runcie en un comunicado en alusión a los brotes de zika y dengue que ha habido en el estado.

El polémico café, entre la utilidad y el desvelo

Desde siempre, el café, en cualquiera de sus variantes gustativas, ha sido objeto de polémica entre médicos, dietistas, nutricionistas y público en general, amante de la bebida estimulante. Para el dermatólogo ruso tanislav Arkánnikov, beber café es una forma agradable de enriquecer el cuerpo con sustancias útiles. Lo más importante es consumirlo correctamente, señaló en comentarios al sitio digital Sputnik.

El café contiene muchos elementos útiles y necesarios para el cuerpo: cafeína, vitaminas, minerales, ácido linoleico y antioxidantes. Pero esto no significa que haya que consumirlo en grandes cantidades, siempre es importante la moderación, observó el médico. Además, el café tiene un efecto rejuvenecedor en nuestro organismo por efecto de sus antioxidantes, las principales sustancias que unen los radicales libres, compuestos químicos que obtenemos todos los días de un ambiente negativo, de una mala dieta, de crisis nerviosas, del estrés.

Todos los radicales libres que recibimos del exterior desencadenan el proceso de envejecimiento en nuestro cuerpo. Si queremos evitarlo, deberíamos tomar antioxidantes. Están disponibles en pastillas, pero es mucho más fácil consumir antioxidantes de forma natural, y también agradable. El café es un potente antioxidante que detiene el proceso de envejecimiento al interactuar con estos radicales libres», dijo.

El café útil también en cosmetología

Las propiedades del café se utilizan activamente en la cosmetología. La cafeína ayuda a combatir hinchazones y acné, estimula el sistema linfático, así que si una persona bebe suficientes tazas de café al día, notará un efecto desinflamante en la cara y todo el cuerpo. Esto se aplica activamente en la cosmetología. También el café normaliza la acción de las glándulas sebáceas. Los médicos han notado que los pacientes que toman café regularmente no sufren de problemas como el acné. Por supuesto, si el café se bebe sin azúcar, porque el azúcar promueve la formación de acné», comentó Arkánnikov. La norma generalmente aceptada del café es de dos a tres tazas al día, aunque todo es muy individual. Lo principal es que el café no te deprima, no te haga sentir somnoliento o mareado ni que tengas otras experiencias negativas, enfatiza el experto. Sin embargo, las opiniones sobre las bondades del café siguen y seguirán siendo polémicas. En primer lugar porque cuando hablamos del “cocimiento” del grano molido y tostado, no nos referimos a algo estandarizado, habida cuenta las numerosas variantes de este producto, desde su estado natural hasta los variados procesos a que es sometido antes de llegar al establecimiento comercial y después, a las también múltiples formas de cocinarlo en mayor o menor concentración. Siempre es útil recordar el clásico consejo de expertos de todas las ciencias: Moderación es la palabra clave para el consumo y, por supuesto, la particular recomendación de cada médico para cada paciente.

(Con informaciones de sitios web especializados, agencias en la red de redes y archivos del redactor)(25/01/21).